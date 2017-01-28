Штаб АТО: в Донбассе за сутки зафиксировано более полусотни обстрелов

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Военные заявили, что за минувшие сутки ополченцы 60 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе, три военнослужащих ранены.

"В общем зафиксировано 60 обстрелов. Трое наших военных ранены", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook в субботу.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении под обстрелами оказались Лебединское, Широкино, Талаковка, Водяное, Гнутово, Опытное, Новотроицкое, Березовое и Павлополь. Удары по этим этим населенным пунктам, по данным силовиков, наносились из крупнокалиберной артиллерии и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Как заявляют силовики, на донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии ополченцы обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки, из гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов — Зайцево, Луганское и Троицкое.

На луганском направлении, по данным силовиков, удары с использованием противотанковых ракетных комплексов, БМП, гранатометов и минометов наносились по Новозвановке, Троицкому, Крымскому и Новоалександровке.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.