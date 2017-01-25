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    Силовики заявляют об обстрелах на мариупольском направлении

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (252)

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    В пресс-центре АТО сообщили, что на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку и Павлополь.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Силовики заявили в среду, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 55 раз открывали огонь по их позициям.

    "За минувшие сутки произошло 55 обстрелов. Один военный ранен", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

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    По данным пресс-центра, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку и Павлополь из гранатометов и стрелкового оружия.

    На донецком направлении, по утверждению силовиков, огонь велся из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Зайцево, Луганского и Каменки.

    В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Новозвановку, Троицкое и Богуславское.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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