Муженко: разминирование в Донбассе может продлиться десятки лет

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Вооруженные силы должны быть готовы к разминированию неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, которое "может длиться десятки лет", заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на совещании с руководящим составом армии.

"Разминирование оккупированных ныне территорий Донбасса после их освобождения может длиться десятки лет, поэтому вооруженные силы Украины должны быть готовы к такой работе", — приводит его слова пресс-служба ВС Украины.

По его словам, необходимо уделить внимание подготовке нужного количества военных инженеров, эта военная специальность будет пользоваться повышенным спросом.

Он отметил, что все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение согласно собственных штатных структур для качественной подготовки необходимой вооруженным силам Украины количества специалистов различных инженерных военных специальностей.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.