Вилкул: власти проектом о языке угрожают возвращению Донбасса

Пресс-служба Александра Вилкула

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Возможное принятие законопроекта об исключительном использовании украинского языка в почти во всех сферах жизни в Украине ставит под угрозу возможность возврата неподконтрольных территорий Донбасса, заявил в понедельник народный депутат от "Оппозиционного блока" Алескандр Вилкул.

В Верховной Раде ранее был зарегистрирован законопроект "О государственном языке". Он предусматривает, что украинский язык должен стать обязательным для всех государственных органов и учебных заведений, для всех культурно-массовых мероприятий, СМИ и сферы обслуживания. Также законом предусматривается отмена закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году.

"Провокационным законопроектом "О государственном языке" власть умышленно уничтожает перспективу возврата Донбасса и Крыма. Нельзя допустить его принятия", — написал Вылкул в Facebook.

По его словам, в рамках нового законопроекта планируется создать специальный контролирующий институт — уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться правительством на пять лет. На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать, добавил депутат.

"Если работник любого госучреждения ответил, например, пенсионерке не по-украински – штраф от 3.400 (около 124 долларов) до 6.800 гривен (около 250 долларов). Заговорил преподаватель вуза (или любой работник образования, науки, культуры, спорта) по-русски – за нарушение языковой политики заплатил штраф от 3.400 (около 124 долларов) — 5.100 гривен (около 186 долларов)", — написал Вылкул.

Около 60 депутатов парламента еще в 2014 году попросили Конституционный суд оценить конституционность "языкового" закона. В частности, они считают, что документ создают условия для доминирования региональных языков над государственным украинским. Президент Петр Порошенко заявлял, что украинский должен оставаться единственным государственным языком, так как, по его мнению, является консолидирующим фактором для общества. В "Оппозиционном блоке" считают, что попытки вновь отменить "языковой" закон могут привести к новой дестабилизации в Украине.