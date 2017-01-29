Фельдман об антисемитизме в Украине

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Украине и мире 27 января вспоминают жертв Холокоста. Во время Второй мировой войны жертвами массового уничтожения евреев стали около 4,5 миллионов взрослых и 1,5 миллиона детей.

Выступая с речью, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть работает над тем, чтобы в городе появился мемориальный центр жертвам Холокоста «Бабий Яр». По его словам, он станет музеем памяти.

Какие уроки нужно вынести из этой трагедии, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил директор украинско-израильского Института стратегических исследований имени Голды Меир Альберт Фельдман.

Что вы можете сказать о восприятии Холокоста сегодня?

— Тут два аспекта нужно отметить. Во-первых, несомненно, уроки Холокоста изучают крайне тщательно во многих европейских странах, США, существуют десятки музеев Холокоста. То есть память о нем очень тщательно поддерживается, и большинство рассматривает его как один из примеров брутальной антитолерантности, противоречий с тем, что сейчас всячески поддерживается толерантность к любым другим народам, даже тем, которые составляют меньшинство на определенных территориях. Это с одной стороны. С другой стороны, и у евреев, и у тех, кто на сегодняшний день относится к категории борющихся за толерантность, за равноправие, существуют те или иные опасения, что в тех или иных местах смогут ростки фашизма снова начать прорастать, и это вызывает очень серьезное опасение, и с этим ведется серьезная борьба. Существуют центры, которые этим занимаются, изучают эти явления, мониторинг таких нацистских проявлений существуют практически во всех странах мира. Особую тревогу вызывает, например, то, что в последнее время в европейских странах нацистских проявлений, проявлений антисемитизма стало больше, и об этом говорит ЕС, его внешнеполитическое ведомство, и об этом достаточно серьезно говорят в Израиле.

Для Украины это тоже характерно или нет?

— На мой взгляд, исходя из моей позиции и моих знаний, на сегодняшний день ситуация с антисемитизмом в Украине обстоит немного по-другому, чем в большинстве европейских стран, США. С одной стороны, в Украине с огромным пиететом и уважением относятся к государству Израиль и к тому, насколько Израиль противостоит на сегодняшний день странам, которые с ним воюют, находятся в состоянии вражды. Это напоминает украинскому народу то, что сегодня происходит с Украиной, поэтому выращивание государства, выращивание нации в условиях войны всячески, на мой взгляд, украинские политики, общественные деятели и большинство представителей народа хотели бы заимствовать у Израиля, многому научится у Израиля.

То, что касается антисемитизма, то во многом это фантомный антисемитизм, то есть он присутствует на таком бытовом, очень провокативном уровне, при том, что на большинстве территории Украины, по сути, евреев не осталось, то есть это просто абстрактные понятия о том, что когда-то в этих местах жили евреи, но теперь их нет, но, тем не менее, антисемитизм и вражда, определенное недоверие к евреям сохраняется. В целом к еврейской общине, на мой взгляд, отношение вполне позитивное. Но различные провокативные вещи, не только по отношению к евреям, по отношению к полякам, например, присутствуют, и с ними нужно тщательнейшим образом бороться методом разъяснения и подчеркивания, что евреи такие же точно аутентичные жители территорий.

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Напомню, что на территории Украины был момент, когда проживало около 1,7 миллиона евреев, и целые районы были ими заселены, в том числе, основным разговорным языком там был идиш. Места, где проживали компактно еврейские общины, которые были уничтожены Первой мировой войной, гражданской войной, затем окончательно стерты Второй мировой.

Виталий Кличко заявил, что власть работает над тем, чтобы в городе появился мемориальный центр жертвам Холокоста. Почему до сих пор его нет?

— Его нет, потому что советская власть всячески пыталась умолчать тему Холокоста евреев как нации, как народа на территории СССР, пытались представить себе исключительно как зверства фашистов по отношению ко всем советским гражданам, при этом тщательно стирая любую память о том, что в каких-то конкретных местах – Киев, Минск, Ростов-на-Дону и т.д., были места компактного уничтожения именно еврейского населения. В каждом крупном городе западной Украины, западной Беларуси, центральной Украины и центральной Беларуси были места, в которых были произведены множественные казни, то есть многолюдные казни еврейского населения.

Об этом обо всем сегодня, последние 25-30 лет, начали свидетельствовать монументы, памятники, места, где установлены те или иные памятные знаки. То же самое происходило в Украине, в Киеве, где было одно из мест массового уничтожения евреев. Это известный Бабий Яр , где, по разным оценкам, было уничтожено от 100 до 150 тысяч еврейского населения, там тоже был установлен мемориал после достаточно жесткого режима со стороны интеллигенции, но он установлен не совсем в том месте, где были массовые уничтожения. Затем уже при власти независимой Украины и при поддержке Израиля была установлена мемориальная плита примерно в том же месте, где был последний край прощания, скажем так, с теми людьми, которые уходили вниз на расстрел. Там сегодня есть мемориальная плита как памятный знак именно еврейский.

Конечно, Киеву необходим какой-либо мемориал, какой-либо музей, который подчеркнул бы, насколько Киев – это столица независимой Украины и поэтому этот мемориал и этот музей может подчеркнуть, какая утрата была понесена Украиной и огромной украино-еврейской общиной, потому что это не просто евреи, а это украинские граждане, в первую очередь, той общности, которую мы называем украинский народ, и ее внутри украинского народа не стало. Та незначительная община, которая на сегодняшний день существует, евреи, которые приехали в Украину, основная масса еврейского народа в Украине уничтожена, она не пережила Вторую мировую войну. Поэтому об этом надо помнить, об этом надо говорить. Поэтому как научный центр, как мемориальный комплекс, как центр памяти такое строение, сооружение необходим Киеву. Поэтому единственный призыв у большей части еврейской общины Киева, еврейских общественных деятелей — не строить его непосредственно на территории Бабьего Яра, потому что там везде кости, это везде кладбище, мне кажется, будет немного вызовом, в том числе и для еврейской общины.

Ранее сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс в эфире "ГС" отметил, что Украина медленно, но присоединяется к европейскому сообществу, где Холокост — это уже не только трагедия еврейского народа, а трагедия Европы и мира.