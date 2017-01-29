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    Происшествия

    Из-за обстрелов Авдеевка осталась без электричества

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (280)

    (обновлено: )21402
    Руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин сообщил, что город остался без электричества, однако с теплоснабжением пока что все нормально.
    Авдеевка после обстрела
    Пресс-центр штаба АТО

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Авдеевка в воскресенье из-за обстрелов осталась без электричества, сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

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    "Буквально 7 минут назад город остался обесточенным, сейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического, — ред.)", — сообщил он в эфире "112 Украина".

    Напомним, ранее сообщалось, что в ходе утренних боев вблизи Авдеевки погибли трое украинских бойцов, один был ранен.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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