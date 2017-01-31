Консервация Авдеевского коксохима, что дальше? Мнение Марунича

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе предприятие обесточено.

"Завод обесточен. Начинаем консервацию", — написал Магомедов на своей странице в Facebook. ПАО "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ) — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие.

На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса. Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что исключение предприятия из производственной цепочки корпорации "Метинвест" приведет к удорожанию конечно продукции.

"Cам комбинат законсервируют. Предприятие входит в структуру "Метинвеста" Рината Ахметова, и с началом боевых действий работало неритмично. Чтобы понять, как отразится прекращение работы комбината в цикле металлургического производства, нужно знать, какая была доля предприятия в производстве кокса – 10% или больше?", - сказал Марунич.

"Я думаю, что последствия будут некритичными, но это ухудшит экономику "Метинвеста" и отразится на себестоимости конечной продукции в сторону повышения", - добавил эксперт.

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По его словам, Киев вряд ли будут интересовать последствия обострения обстановки в Донбассе в виде сокращения промышленного производства и потери рабочих мест в регионе.

"Судьба населения и налогоплательщиков сейчас никого не интересует. У нас каждый месяц закрывается какое-то предприятие. Закрылся ОПЗ, который находится в тысяче километров от зоны боевых действий, и никого это не беспокоит", — констатировал Марунич.