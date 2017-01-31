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    Консервация Авдеевского коксохима, что дальше? Мнение Марунича

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    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (332)

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    Обострение ситуации вокруг Донецка привело к остановке Авдеевского коксохимического завода, однако центральная власть вряд ли отреагирует на это событие, и последствия скажутся только на экономике производства корпорации "Метинвест", считает эксперт Дмитрий Марунич.
    Дмитрий Марунич
    Украинское фото

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе предприятие обесточено. 

    Работа оперативного штаба в Авдеевке
    МВД Украины
    Авдеевка: ситуация после обстрелов и работа оперативного штаба

    "Завод обесточен. Начинаем консервацию", — написал Магомедов на своей странице в Facebook. ПАО "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ) — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие.

    На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса. Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что исключение предприятия из производственной цепочки корпорации "Метинвест" приведет к удорожанию конечно продукции.

    "Cам комбинат законсервируют. Предприятие входит в структуру "Метинвеста" Рината Ахметова, и с началом боевых действий работало неритмично. Чтобы понять, как отразится прекращение работы комбината в цикле металлургического производства, нужно знать, какая была доля предприятия в производстве кокса – 10% или больше?", - сказал Марунич.

    "Я думаю, что последствия будут некритичными, но это ухудшит экономику "Метинвеста" и отразится на себестоимости конечной продукции в сторону повышения", - добавил эксперт. 

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    По его словам, Киев вряд ли будут интересовать последствия обострения обстановки в Донбассе в виде сокращения промышленного производства и потери рабочих мест в регионе.

    "Судьба населения и налогоплательщиков сейчас никого не интересует. У нас каждый месяц закрывается какое-то предприятие. Закрылся ОПЗ, который находится в тысяче километров от зоны боевых действий, и никого это не беспокоит", — констатировал Марунич.

     

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