За сутки в Донбассе погибли трое военных, 20 ранены - штаб АТО

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. За сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрелов погибли трое военнослужащих, 20 ранены, четверо травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Самой напряженной остается ситуация на донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь российско-оккупационные войска применяли 152 и 122 миллиметровую артиллерию, 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также <…> многократно обстреливали Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки", — говорится в сообщении штаба в сети Facebook.

На мариупольском направлении, по данным пресс-центра, обстреляны Водяное и Красногоровка. "Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника", — уточнили в штабе.

На луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную, Новоалександровку, из гранатометов — Новозвановку и Станицу Луганскую.

За сутки зафиксирован 71 обстрел.

Ранее сообщалось, что утром во вторник Авдеевку обстреляли из "Градов".