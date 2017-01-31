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    За сутки в Донбассе погибли трое военных, 20 ранены - штаб АТО

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    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку (310)

    (обновлено: )15
    Обстрелам подверглись Новотроицкое, Луганское, Невельское, Опытное, Зайцево, Пески, Павлополь, Талаковка, Гнутово, Широкино, Станица Луганская, Попасная, Новозвановка и другие населенные пункты.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. За сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрелов погибли трое военнослужащих, 20 ранены, четверо травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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    "Самой напряженной остается ситуация на донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь российско-оккупационные войска применяли 152 и 122 миллиметровую артиллерию, 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также <…> многократно обстреливали Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки", — говорится в сообщении штаба в сети Facebook.

    На мариупольском направлении, по данным пресс-центра, обстреляны Водяное и Красногоровка. "Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника", — уточнили в штабе.

    На луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную, Новоалександровку, из гранатометов — Новозвановку и Станицу Луганскую.

    За сутки зафиксирован 71 обстрел.

    Ранее сообщалось, что утром во вторник Авдеевку обстреляли из "Градов".

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