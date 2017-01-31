Гройсман: в Авдеевке будут оборудованы центры обогрева

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения Авдеевки Донецкой области сразу после прекращения огня, заявил премьер Владимир Гройсман.

"У нас сформированы все необходимые бригады… Они выйдут, как только обстрелы будут прекращены, как только будет возможность, чтобы возобновить энергоснабжение", — сказал Гройсман в понедельник вечером в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Гройсмана, из-за прекращения энергоснабжения города прекратили работать котельные, и в городе нет тепла. Премьер сообщил, что сейчас в городе работают "соответствующие службы", которые предпринимают необходимые экстренные меры для поддержания жизнедеятельности города и его жителей. В частности, по словам премьера, в город будут завезены электрогенераторы и оборудованы центры обогрева. Гройсман сообщил, что экстренные службы будут поддерживать циркуляцию воды в системе теплоснабжения, чтобы не полопались батареи.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

В Администрации президента Украины Петра Порошенко сообщали, что тот прервал свой визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.