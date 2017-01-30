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    "Режима прекращения огня фактически не существует". Меркель о ситуации в Донбассе

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    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку (299)

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    Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Берлине, что режим прекращения огня на Донбассе не действует, что вызывает беспокойство.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    "За последние часы мы вновь узнали, что режим прекращения огня не существует, вновь гибнут солдаты и я должна сказать, что ситуация на линии огня вызывает беспокойство. По данным ООН, уже погибли около 10 тысяч человек", – сказала Меркель, передает канал "112 Украина".

    Последствия обстрелов в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Что происходит в Донбассе: две точки зрения

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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