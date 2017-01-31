Обстрел жилых кварталов Авдеевки квалифицирован как теракт

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Донецкой области предварительно квалифицировала как теракт обстрел жилых кварталов Авдеевки в воскресенье, 29 января.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

В Администрации президента Петра Порошенко сообщали, что тот прервал свой визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке.

"Боевики нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам г.Авдеевка, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица, и в результате обстрела ранения получили трое мирных жителей. Всем им в настоящее время оказана медицинская помощь. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованиям осуществляет прокуратура Донецкой области", — говорится в сообщении ведомства.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.