Российская сторона в СЦКК блокирует ремонтные работы в Авдеевке - ВГА

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Представители РФ в Совместном центре по контролю и координации блокируют начало восстановительных работ в Авдеевке, заявил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Вилинский.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

"Поставщики газа могут обеспечить поставку природного газа на достаточное для проведение ремонтных работ время… Если коротко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения #СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть", — написал Вилинский на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что в Авдеевке циркуляция теплоносителей в системе на данный момент обеспечивается.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.