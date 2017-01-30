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    Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке

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    АТО: в предчувствии военного положения. (823)

    (обновлено: )39104
    По словам пресс-секретаря президента Порошенко Святослава Цеголко, глава государства прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, граничащей с гуманитарной катастрофой.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в понедельник прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

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    "Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, граничащей с гуманитарной катастрофой", — написал Цеголко в Twitter.

    Ранее Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества. Также генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе предприятие обесточено.

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