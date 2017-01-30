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    Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения - Жебривский

    Тема:

    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку (299)

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    Как сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в результате обстрела обесточена фильтровальная станция и Авдеевский коксохимический завод.
    Ситуация в Авдеевке
    Вячеслав Аброськин/Facebook

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества.

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    "Обесточена фильтровальная станция и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения", — написал он на своей странице в Facebook.

    Напомним, пресс-служба прокуратуры региона сообщила ранее, что в результате обстрела Авдеевки ранены трое мирных жителей.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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