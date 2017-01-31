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    В ДНР заявили о полном прекращении огня

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (318)

    (обновлено: )321080
    В ДНР заявили, что "вооруженные силы ДНР прекратили огонь и полностью соблюдают режим тишины для обеспечения ремонтно-восстановительных работ" в районе Авдеевки.
    Последствия обстрелов в Макеевке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Представитель министерства обороны ДНР заявил, что ополченцы прекратили огонь и полностью соблюдают режим тишины в Донбассе, чтобы обеспечить ремонтные работы линий электропередачи в районе Авдеевки.

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    "Вооруженные силы ДНР прекратили огонь и полностью соблюдают режим тишины для обеспечения ремонтно-восстановительных работ. Мы готовы соблюдать режим прекращения огня, если украинская сторона будет действовать аналогично", — сказал представитель оборонного ведомства.

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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