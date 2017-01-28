Под Донецком идет ожесточенный бой, применяется реактивная артиллерия

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Вечером в пятницу, 27 января, в окрестностях бывшего донецкого аэропорта, на участке территории между Авдеевкой и Ясиноватой начался сильный бой. Залпы и разрывы артиллерии слышны во всех районах Донецка – судя по раскатистым звукам, противоборствующие стороны применяют тяжёлое вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

"По состоянию на 23.00 ожесточённые бои под Донецком продолжаются, ситуация близка к критической. Данные о жертвах и пострадавших среди мирного населения, разрушениях, а также повреждениях жилых домов и коммуникаций пока не поступают, но эта информация ещё уточняется. В целях безопасности жители районов, непосредственно прилегающих к линии фронта, сейчас вынуждены прятаться в укрытиях и бомбоубежищах", — сообщил собственный корреспондент РИА Новости Украина.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.