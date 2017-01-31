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    Фотоленты

    Разрушения в Авдеевке после обстрелов

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (340)

    (обновлено: )9601
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
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    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
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    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    vk.com/my_avdeevka
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
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    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
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    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Оберег Воина ВК
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Оберег Воина ВК
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Оберег Воина ВК
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Оберег Воина ВК
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Оберег Воина ВК
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Оберег Воина ВК
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
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    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
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    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

    В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

    Читайте также: Порошенко в Берлине, блокада Донбасса, отношения с Польшей. Мнение Бортника

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