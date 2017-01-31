В случае остановки коксохим в Авдеевке уже не восстановит работу - директор

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области не сможет больше восстановить работу в случае остановки, сообщил гендиректор предприятия Муса Магомедов.

Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов Авдеевка в Донецкой области осталась без воды, тепла и света. Власти объявили в городе чрезвычайное положение. Они не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

"Если он (завод) полностью остановится, то при такой температуре, минус —20 градусов, в течение суток будет падение температуры ниже допустимого уровня и завод перестанет существовать как таковой. Мы надеемся, что сможем удержать генерацию. Обещают, что природный газ будет… Надеемся, что будет договоренность о перемирии, на восстановление линии электропередачи… Бригады уже подъехали, но ждут, пока закончится обстрел, чтобы выехать на осмотр линии", — приводит слова Магомедова сайт телеканала "112 Украина".

Он отметил, что проведена консервация двух цехов, еще два работают.

"Но кокс мы не производим, конечную продукцию, потому что не можем запустить сортировки. Работаем на собственной генерации электроэнергии, это примерно 5-6 МВт, которых нам хватает только для того, чтобы коксовым газом греть город. Ночь мы продержались. И вот в 9.30 нам подали первый природный газ. Я надеюсь, что мы можем сохранить рабочий режим для котельной, чтобы обогревать город. Пока ситуация достаточно напряженная, потому что обстрел продолжается", — сказал директор.

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