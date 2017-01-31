Эскалация в АТО: обстрелы в Донецке

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте также: Донбасс, бои под Ясиноватой: что это было

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию. В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке во вторник ранен один мирный житель.

Также известно, что три района Донецка остались без света.