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    Эскалация в АТО: обстрелы в Донецке

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (326)

    (обновлено: )23801
    В сети появились кадры обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции. Одно из видео размещено на канале пользователя Луизы Ищенко в Youtube. На кадрах, по ее словам, ситуация наблюдалась в ночь на вторник в Донецке.
    Канал Луизы Ищенко в Youtube

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

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    Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию. В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке во вторник ранен один мирный житель.

    Также известно, что три района Донецка остались без света.

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