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    Несколько районов Донецка остались без света после обстрелов

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (326)

    (обновлено: )23701
    По данным Басурина, в результате обстрелов без света остались три района - Киевский, Куйбышевский и часть Ворошиловского, обесточены 13 котельных, ведутся восстановительные работы.
    Разбитые окна в жилом доме по улице Партизанская в Донецке, пострадавшем в результате обстрела
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в результате обстрелов в Донецке обесточены несколько районов.

    Последствия обстрелов в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее в администрации Киевского района города, которая подконтрольна ДНР, сообщили РИА Новости, что в результате утреннего обстрела две трансформаторные подстанции, питающие 17 котельных, были обесточены.

    "В результате обстрелов без света три района — Киевский, Куйбышевский и часть Ворошиловского, обесточены 13 котельных, ведутся восстановительные работы", — заявил Басурин.

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

    В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

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