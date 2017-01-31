Несколько районов Донецка остались без света после обстрелов

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в результате обстрелов в Донецке обесточены несколько районов.

Ранее в администрации Киевского района города, которая подконтрольна ДНР, сообщили РИА Новости, что в результате утреннего обстрела две трансформаторные подстанции, питающие 17 котельных, были обесточены.

"В результате обстрелов без света три района — Киевский, Куйбышевский и часть Ворошиловского, обесточены 13 котельных, ведутся восстановительные работы", — заявил Басурин.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

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