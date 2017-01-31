РФ ожидает оперативных шагов от ОБСЕ по деэскалации ситуации в Донбассе

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Москва ожидает оперативных шагов со стороны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с целью скорейшей деэскалации ситуации в Донбассе и рассчитывает, что партнеры Украины окажут на Киев влияние, чтобы он отказался от попыток военного реванша, говорится в заявлении МИД РФ.

"Ожидаем оперативных шагов со стороны развернутой в Украине Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью скорейшей деэскалации ситуации", — говорится в сообщении.

"Рассчитываем, что партнеры Украины окажут должное влияние на Киев с тем, чтобы заставить его отказаться от попыток взять военный реванш в Донбассе и поставить крест на минских соглашениях", — добавили в министерстве.

В связи с резким обострением ситуации в Донбассе в МИД РФ отметили, что "не может не обратить на себя внимание и странная "закономерность". "Любое обострение обстановки в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными вояжами украинского руководства, которое, видимо, таким образом рассчитывает сохранить спровоцированный самим Киевом кризис в международной повестке дня", — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.