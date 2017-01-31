Совбез ООН обсудит ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Постпред Швеции при ООН Олаф Скуг заявил, что Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудит ситуацию в Авдеевке на востоке Украины.

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"Украина запросила консультации по ситуации в стране", — сказал Скуг журналистам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил главе своей администрации срочно вынести вопрос обострения ситуации в Авдеевке на рассмотрение Совбеза ООН.

В конце прошлой недели военные и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.

Власти не исключают эвакуации жителей, если не удастся провести ремонтные работы. Президент Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.