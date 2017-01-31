Меткомбинат в Мариуполе на грани остановки из-за обострения в Донбассе

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе находится на грани остановки из-за нехватки сырья: его поставляет Авдеевский коксохимический завод, который обесточен из-за обострения ситуации в Донбассе, заявил во вторник гендиректор комбината Юрий Зинченко.

"АКХЗ (Авдеевский коксохимический завод – ред.) в последние сутки находится на грани из-за непрекращающихся обстрелов. Поставки кокса на комбинат Ильича сократились, а сегодня это наш единственный поставщик кокса. Поэтому и нам сегодня нелегко – работают только две доменные печи из четырех. Наша главная задача сейчас – сохранить газотранспортную систему комбината, от которой зависит работа всех технологических агрегатов. Запасов сырья у нас на 2,5 суток – этого хватит для работы двух печей на минимальных параметрах", — написал Зинченко во вторник на своей странице в Facebook.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича — одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом. Продукция комбината экспортируется более чем в 80 стран мира. В состав металлургического комбината входит аглофабрика, химико-металлургическая фабрика, доменный цех в составе пяти доменных печей, известково-обжигательный цех и другие.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.