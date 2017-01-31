Киев не может контролировать "самостийные отряды" в Донбассе - Песков

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможности Киева контролировать так называемые "самостийные группы" в Донбассе не приходится, однако Вооруженные силы Украины поддержали их атаку артиллерией.

"Очевидно, что, к сожалению, говорить о возможности Киева контролировать все вот эти вот группы не приходится, вряд ли здесь речь идет о должном уровне контроля. Но в любом случае агрессивные действия вот этих вот самостийных отрядов, они осуществлялись при поддержке артиллерии вооруженных сил Украины", — сказал Песков журналистам.

Он также заявил, что "имеются достаточно четкие данные, которые свидетельствуют о том, что вот эта агрессия была осуществлена именно против ополченцев Донбасса и со стороны ВС Украины".

По его словам, подобные агрессивные проявления организуются руководством Украины "с какой-то целью". "По всей видимости, какая-то попытка отвлечь внимание на что-то другое имеет место", — добавил он.

По словам Пескова, "есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была со стороны самостийных отрядов предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса".

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

Читайте также: Корольчук: Блокада Донбасса запускает повышение всех цен в стране

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.