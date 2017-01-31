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    Ж/д блокада Донбасса: взорванные рельсы и реакция силовиков

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    Донбасс: блокада и пиар (218)

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    Почти неделю назад экс-бойцы АТО объявили о начале торговой блокады ЛДНР. В планах организаторов – перекрыть всё ж/д сообщение в Донбассе, а в случае силового разгона – уничтожить магистрали.
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Владимир Парасюк, facebook

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Напомним, в среду, 25 января, около 30 человек, среди которых экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, нардепы Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк, а также помощник нардепа Анатолий Виноградский (начальник штаба ветеранов АТО) разместили три деревянных "ежа" на перегоне станций "Светланово-Шипилово" Луганской области и объявили о начале бессрочной акции протеста – торговой блокады ЛДНР.

    Сначала участники акции заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое, а потом перекрыли еще одну станцию – "Светланово". Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана". 

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    В ответ на блокаду ж/д путей прокуратура Луганской области открыла уголовное производство. 

    По словам начальника штаба блокады торговли с временно оккупированными территориями Сергея Акимовича, в данное время в районе перекрытой железной дороги находится порядка 100 человек, которые занимаются подготовкой и оборудованием места блокады. 

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    "Мы планируем для начала перекрыть все полностью сообщение железнодорожного транспорта. Люди к нам приезжают, идут ротации, одни приезжают, другие уезжают, сейчас к нам выдвигаются сегодня-завтра еще порядка двухсот человек, которых мы будем готовить для других мест блокады. Вообще в нашем мобилизационном ресурсе – уже больше тысячи человек, где-то после восьмисот мы перестали считать", – сообщил Акимович. 

    В планах участников блокады – до конца недели заблокировать Станицу Луганскую, а также перекрыть все проходы Луганской и Донецкой области. 

    "Мы планируем перекрыть все проходы Луганской и Донецкой области. Судя по развитию событий, людей нам для этого хватит, начиная с середины февраля. То есть мы планируем в середине февраля полностью развернуть наши пункты блокады. Мы будем увеличивать количество блокпостов по мере прихода людей. Станицу Луганскую скорее всего мы закроем к концу этой недели",заявил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский. 

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    При этом Виногородский заверил, что местные власти осведомлены о планах организаторов блокады. 

    "Мы поставили в известность местную власть в декабре 2016 года. Они знают, где мы находимся, и у них есть возможность получать информацию из первых рук", – добавил он. 

    По его словам, основные силы составляют ветераны АТО.

    В то же время в случае силового разгона организаторы торговой блокады грозятся уничтожить магистрали

    Повреждение ж/д на Попасную

    Тем временем, в понедельник, 30 января, нардеп Владимир Парасюк сообщил в Facebook, что на блокируемом ветеранами АТО участке железной дороге неизвестные срезали рельсы на Попасную. 

    "Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", – написал Парасюк.

    В самом Штабе блокады в соцсети сообщили, что к инциденту не причастны участники акции, так как у них нет технических средств для этого. 

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    "Оказывается за полкилометра от Редута какие-то "доброжелатели" разрезали рельсы. Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что не имеет отношения к данному событию. У штаба и блокираторов нет технических средств для осуществления такой акции. И нет никакой смысловой нагрузки — ветка и так заблокирована", — говорится в сообщении.

    В свою очередь в "народной милиции" ЛНР заявили, что активисты, заблокировавшие грузовое ж/д сообщение в Донбассе, взорвали ж/д полотно в нейтральной зоне. 

    "Заблокировавшие грузовое движение на железнодорожной линии Сентяновка-Шипилово украинские активисты взорвали железнодорожное полотно в "серой зоне" в районе Сентяновки", – сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. 

    "О масштабе разрушений пока не известно, но сомнительно, что протестующие допустят на данный участок дороги ремонтные бригады. Как следствие, грузовое движение в этом районе в ближайшее время восстановлено не будет", – добавили в ЛНР.

    Реакция Авакова

    Изначально глава МВД Арсен Аваков переложил ответственность за правопорядок в районе блокады на СБУ и ВСУ, так как прилегает к государственной границе.

    "Тот процесс, который осуществляют народные депутаты, это их функции, они могут выражать свою позицию. Там, где проходит блокада, мы фиксируем нарушения общественного порядка, эта зона находится в сфере ответственности СБУ и ВСУ, так как прилегает к государственной границе", сказал министр. 

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