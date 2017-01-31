Корольчук: Блокада Донбасса запускает повышение всех цен в стране

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Блокирование железнодорожного движения в Донбассе — незаконное и наносит прямой ущерб Украине. Такое заявление обнародовала СБУ и призвала участников блокады прекратить противоправные действия.

По данным СБУ, блокада уже нанесла государству Украина 35 миллионов гривен убытков. Именно такая стоимость антрацитового угля, который сейчас простаивает на неконтролируемых территориях, и его невозможно доставить в места назначения.

Ветераны АТО при поддержке народных депутатов 25 января заблокировали железнодорожную колею Луганск-Лисичанск — Попасная на участке Горный-Золотое для прекращения торговли с оккупированными территориями. Активисты намерены заблокировать и железнодорожное сообщение в районе Станицы Луганской и предупреждают, что их акция бессрочная.

Последствия железнодорожной блокады на Донбассе прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як продовження блокади позначиться на енергосистемі країни?

— Безумовно, нічого хорошого в цьому немає. Те, що здійснюють так звані активісти, це практично дзеркальна ситуація, яку ми мали в 2015-му році, ви пам’ятаєте, як так само підірвали електроопори, які поставляли електроенергію в країні, і ми побачили, чим це закінчилось. Це також завдало збитків, до речі, і шкоди енергосистемі України, тому що Запорізька АЕС фактично постраждала. Вона була напряму зав’язана на поставку електроенергії в країну.

В принципі, відбувається така сама ситуація і зараз. Насправді нічого не помінялось і в 2016-му році, і в 2015-му році, і в 2014-му році поставки вугілля йшли звідти, з неконтрольованих територій в Україну, на центренерго, на теплові електростанції компанії ДТЕК.

Чому це саме зараз, таке риторичне питання можна поставити. Єдине логічне пояснення – можливо, дійсно, є певні політичні більше цілі, ніж економічні. Хоча, знову ж таки, з точки зору СБУ, заява гіпертрофована, тобто вона концентрує нашу увагу на тому, що це, дійсно, створює проблему для енергосистеми, але не можна сказати однозначно, що прямо зараз, буквально через 2-3 дні, через тиждень може відобразитись на споживачах, можуть бути відключення або дасть збій робота теплових електростанцій.

По-перше, на ТЕС є запаси на два тижні точно і, можна сказати, що в режимі перелаштування роботи енергосистеми місяць країна не буде відчувати, я б так сказав, підривів шляхів, поїздів, які везуть в Україну вугілля. Якби це сталось раніше, в принципі, то ми б більш суттєвіше це відчули в лютому. А так фактично лютий пройде, а в березні буде вже зменшуватись використання.

Знову ж таки, все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть суттєво холодними, як ми маємо зараз в цілому по Україні, то, в принципі, заява СБУ може реалізуватись, можуть втілитись в життя їхні прогнози уже ближче до кінця лютого. Тоді ми, дійсно, можемо мати проблеми в енергосистемі, можуть бути і відключення, і енергосистема може постраждати.

Нині із непідконтрольних територій неможливо доставити в Україну майже 400 вагонів з антрацитовим вугіллям. Наскільки це відчутний обсяг для ТЕС?

— Це не зовсім складний поки що обсяг, можна сказати, що це тиждень роботи тих теплових електростанцій. Я просто скажу інший момент: якщо це активісти не розуміють, то вони допомагають Росії, тому що це вугілля може піти через РФ і потрапити назад в Україну вже найближчим часом, просто ціна буде дорожчою.

Смотрите также: Железнодорожная блокада Донбасса

З досвіду попередніх таких ситуацій вугілля здорожчало на 20-30%. Все залежало від сезону і від обсягів. Тому фактично можна сказати, що центренерго — один із ключових споживачів цього вугілля, ДТЕК, можливо, менше, але вони отримують це вугілля по дорожчій ціні на 20-30%, і НКРЕ як регулятор, якщо ця ситуація буде затягуватись, тобто вона буде тривати місяць, наприклад, просто буде переглядати тарифи в сторону збільшення.

Тариф, в першу чергу, для промисловості, тобто для промислових об’єктів. Тобто це в цілому відобразиться на цінах, ціни будуть зростати. Тому ці активісти так звані просто запускають механізм подорожчання надалі різноманітних продуктів, товарів в Україні.

Про які ТЕС йдеться?

— Це ТЕС центренерго — Трипільська, Зміївська і Придніпровська ТЕС. Але вони не прив’язані до конкретних територій, навіть якщо вони знаходяться в Харківській області чи в Київській.

Якщо буде страждати, наприклад, більше Трипільська ТЕС, вона під Києвом знаходиться, то Київ це може відчувати в більшій мірі. Але, знову ж таки, ми про критичний говоримо варіант, коли ситуація буде затягуватись більше місяця. А на Зміївській ТЕС – там є можливості просто переоблаштувати роботу енергосистеми, і, в принципі, буде менше населення, наприклад, Харківської області страждати, якщо будуть проблеми з поставкою вугілля.

Те саме стосується, в принципі, Криворізьскої, Придніпровської ТЕС. Але в цілому це буде просто відображатись на роботі енергосистеми, тому що додаткове навантаження буде просто падати на атомні електростанції, а вони не можуть працювати в режимі маневрування, тобто вони не забезпечують додатковий виробіток електроенергії в ранковий період піковий, і вечірній період піковий. І ось це і призведе до відключень.

На всій території України?

— Можливо, менше західна Україна буде страждати, там існує своя замкнута енергосистема з бурштинським енергоостровом, центр України буде більше страждати і, можливо, південь. Але це про критичний варіант ми говоримо.

Наскільки Україна залежна від вугілля Донбасу, яким чином від цієї залежності позбутися?

— Ми продовжуємо бути залежними від поставок вугілля антрациту з Донбасу, тобто по минулому року ми споживали 35% вугілля, це майже 10 мільйонів тонн з усього обсягу — це майже 30 мільйонів тонн Україна споживає.

І, на жаль, ми бачимо, що не має можливості ні з південної Африки, ні навіть з РФ, ні з інших країн світу привезти в достатньому обсязі хоча би два чи чотири мільйони тонн, які можуть частково компенсувати ці поставки з Донбасу. Тобто поки що не можна про це говорити.

А ті проекти, які ми бачимо фантастичні про переведення теплових електростанцій, які використовують антрацит, на газову групу вугілля, це також не можна реалізувати. Як ми бачимо, третій рік ідуть розмови і технічно ніхто не може це зробити, а якщо це буде зроблено, то вартість переробки вугілля в електроенергію, тобто спалення вугілля в таких блоках нових буде просто дорожче, ніж спалювати антрацит-вугілля, тому що така технологія. Кожен блок будувався під конкретний тип вугілля, і просто так переробити на інший тип вугілля просто не можна.

Ранее начштаба блокады Донбасса Сергей Акимович в эфире "ГС" заявил, что уголь составляет только 10% всех перевозок, а спецкор Артем Маслаков сообщил, что во время штурма Авдеевки пострадало двое мирных жителей.

Читайте также: Тимошенко озвучила приговор Украине и улетела в США

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.