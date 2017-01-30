Блокада Донбасса: перекроем все железнодорожное сообщение - активист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Торговую блокаду неподконтрольной части Донбасса будут расширять. О таких планах заявили ветераны антитеррористической операции.

Ранее сообщалось, что ряд представителей добровольческих батальонов, ветераны АТО в сопровождении нардепов заблокировали железнодорожный переезд Луганск-Попасная и требуют прекратить поставлять контрабанду с оккупированных территорий на территорию Украины.

Министр обороны Степан Полторак сообщил подробности штурма Авдеевки, который произошел 29 января. Так, утром в воскресенье террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций.

На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй — наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение. В то же время с нашей стороны, в результате боевых действий в районе Авдеевки есть потери.

Подробнее о торговой блокаде Донбасса в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил начальник Штаба блокады торговли с временно оккупированными территориями Сергей Акимович.

Есть ли какие-то данные о том, что готовится силовой разгон блокады?

— Информация поступает разная, из разных источников, со вчерашнего дня она усилилась, но пока все нормально.

Переговоры с представителями власти идут? Есть ли попытка найти некий компромисс?

— У нас был заместитель губернатора, мы с ним пообщались. Представители силовых структур регулярно приезжают к нам, мы с ними общаемся, никаких проблем у нас нет, все нормально.

Где именно проходит блокада сейчас? По-прежнему, на одном участке железной дороги?

— На данный момент, да. Мы сейчас немножко укрепляем там свои позиции. То есть занимаемся обустройством… есть много нюансов и проблем, которые надо решать на месте.

Что вы имеете в виду укрепляете свои позиции?

— Ограждаем себя, чтобы не было провокаций. Тут же — зона конфликта, поэтому провокации возможны с любой стороны, поэтому пытаемся уберечь себя от провокаций.

У участников блокады есть оружие?

— Да, оружие есть, но оно зарегистрировано. Представители полиции проверили все документы.

Говоря о физическом уничтожении магистралей, что вы имеете ввиду?

— Мы участники боевых действий, поэтому для нас не является проблемой что-то разобрать или другим способом прекратить движением.

Это подрыв?

— Мы мирные люди, у нас нет средств для взрывания, но у нас есть коллеги, которые готовы нас поддержать, возможны и такие варианты.

Сколько участников блокады есть на сегодняшний день? Сколько людей вас поддерживают?

— Поддерживают много, но на данное время в этом районе есть порядка ста человек, которые занимаются именно подготовкой и оборудованием этого места блокады.

Вы планируете распространять блокаду на другие участки транспортных коммуникаций?

— Планируем перекрыть полностью все сообщение железнодорожного транспорта для начала.

Сотней человек?

— Нет, люди к нам приезжают, идут ротации: одни приезжают, другие уезжают. Сейчас к нам выдвигаются еще порядка двухсот человек, которых мы будем готовить для других мест блокады.

Сколько вообще человек на сегодня есть в вашем мобилизационном ресурсе?

— Уже больше тысячи, где-то после восьмисот мы перестали считать.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий, господин Тука, заявлял, что тот участок железной дороги, который сейчас блокируется, это единственная ветка, по которой Счастьинская ТЭЦ получает уголь. Вы будете пропускать составы с углем или нет?

— Я хочу официально заявить, что господин Тука не компетентен вообще. Он такую чушь сказал… ветка, на которой мы находимся, вообще никакого отношения к Счастьинской ТЭЦ не имеет. Я не знаю, для чего это было сделано, скорее всего, с провокационными целями, но если он здесь губернатор и не знает таких элементарных вещей, это просто даже не стыдно, это страшно. Поэтому, ветка на которой мы находимся, никакого отношения к углю не имеет. Тот же Тука за год своего руководства областью ничего не сделал, чтобы провести диверсификацию поставок угля, чтобы перевести ту ТЭЦ на другой вид топлива. То есть он заинтересованное лицо, там шахты есть, тут уголь дешевый, сейчас мы платим все за электроэнергию по формуле, которая заложена в стоимость угля «Роттердам+», то есть мы переплачиваем…

Но Счастьинская ТЭЦ работает на антраците, который поступает именно с оккупированных территорий.

— Ее же можно перевести на другой уголь, это не такая большая проблема. Ахметов захотел и свою станцию перевел на другой вид угля. Одну из них, которая была ему нужна. То есть, это не проблема, это не так дорого и не так долго.

Как долго планируете эту блокаду организовывать?

— Изначально мы заявили две вещи. Первое: освобождение всех пленных и заложников, "всех на всех", последние два года об этом твердят, но, к сожалению, сегодня все остается, как было. И второе, когда мы посмотрели на масштабы, насколько глобальна эта торговля… кстати, чтобы вы понимали, уголь — это только чуть больше 10% всех перевозок, и почему-то тот же Тука и все остальные об этом молчат. Там идет самая настоящая, масштабная, открытая торговля, бессовестная, с оккупантом, в том числе поставляются боеприпасы и все остальное. Поэтому пока у нас в процессе изучение всех проблем, по крайней мере, мы можем требовать от террористов, чтобы они прекратили обстрел наших позиций.

По факту блокады открыто уголовное производство. Вы не боитесь уголовной ответственности?

— На сегодняшний день открыто более 10 тысяч уголовных производств относительно добровольцев, которые в 2014-2015 году остановили оккупанта. Поэтому одним уголовным делом больше, одним меньше — проблем нет.

Подробнее о произошедшем штурме Авдеевки в эфире в эфире "ГС" сообщил спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

Что сообщают ваши источники, насколько спокойной была эта ночь, после боевых действий в районе Авдеевки и на других направлениях?

— Ночь действительно была снова неспокойная, и обстрелы звучали, "бахи" звучали, как здесь говорят, во всех направлениях, с определенной периодичностью, люди спали урывками, и утро началось также очень неспокойно, сейчас в окрестностях Донецка разрываются боеприпасы, и день обещает быть очень напряженным.

А есть потери со стороны местных жителей?

— Точно известно о двух пострадавших мирных жителях на окраине Донецка, это двое мужчин, они ранены, но их жизни ничего не угрожает. В Авдеевке вчера говорилось о двух пострадавших, на данный момент новых сообщений о пострадавших среди мирных жителей оттуда не поступает. Авдеевка по-прежнему обесточена в результате обстрелов.

В Авдеевке бои уже прекратились?

— Об этом пока речи не идет, по крайней мере сообщений не поступает о перемещении каких-либо воинских подразделений, но то, что идут обстрелы — это точно. Дело в том, что нужно представлять себе: Авдеевская промзона — это достаточно очерченный участок территории, и в общем-то за его пределами уже лежит степь. Выходить и менять там направление — это смерти подобно.

Кстати, если говорить не о боевых действиях, а о торговой блокаде, например, известно, что участники этой блокады, в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганской области, грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона. Какова ситуация с блокадой сейчас?

— Кроме заявлений со стороны активистов, блокирующих железнодорожные линии, к счастью, ничего не происходит на данный момент. Говорю к счастью, потому что с моей точки зрения, блокада только усугубит тяжелое положение и возможную катастрофу как гуманитарную, так и может быть какую-то экономически-техническую. Как мне кажется, этих действий происходить не должно, тем более что власти тоже считают, что это неправомерные действия.

Сами участники блокады заявляют, что они могут уничтожить транспортные коммуникации в случае, если представители власти попытаются силовым способом разблокировать это транспортное сообщение. Есть ли какие-то планы по поводу силового разблокирования?

— Об этом официально не заявляется. Но предполагаю, что если действия со стороны участников блокады перейдут черту закона, подобное возможно. Но опять же, пока что власти пытаются с ними договориться, и каких-то активных, реальных действий, они не предпринимают, ограничиваются, скорее, громкими заявлениями.

Напомним политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.