Участники блокады взорвали ж/д полотно в "серой зоне" в Донбассе - ЛНР

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что активисты, заблокировавшие грузовое железнодорожное сообщение в Донбассе, взорвали ж/д полотно в нейтральной зоне.

Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

"Заблокировавшие грузовое движение на железнодорожной линии Сентяновка-Шипилово украинские активисты взорвали железнодорожное полотно в "серой зоне" в районе Сентяновки", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Об инциденте стало известно в понедельник. "О масштабе разрушений пока неизвестно, но сомнительно, что протестующие допустят на данный участок дороги ремонтные бригады. Как следствие грузовое движение в этом районе в ближайшее время восстановлено не будет", — добавили в ЛНР.

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