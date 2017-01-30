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    Участники блокады взорвали ж/д полотно в "серой зоне" в Донбассе - ЛНР

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (204)

    (обновлено: )90508
    Как заявили в ЛНР, взрыв произошел на железнодорожной линии Сентяновка-Шипилово в районе Сентяновки. Грузовое движение в этом районе в ближайшее время восстановлено не будет.
    Железная дорога. Архивное фото
    RIA News Артем Житенев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что активисты, заблокировавшие грузовое железнодорожное сообщение в Донбассе, взорвали ж/д полотно в нейтральной зоне.

    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Фото со страницы shtab.blokady в Facebook
    Блокада Донбасса: перекроем все железнодорожное сообщение - активист

    Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

    "Заблокировавшие грузовое движение на железнодорожной линии Сентяновка-Шипилово украинские активисты взорвали железнодорожное полотно в "серой зоне" в районе Сентяновки", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Об инциденте стало известно в понедельник. "О масштабе разрушений пока неизвестно, но сомнительно, что протестующие допустят на данный участок дороги ремонтные бригады. Как следствие грузовое движение в этом районе в ближайшее время восстановлено не будет", — добавили в ЛНР.

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