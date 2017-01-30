Что происходит в Донбассе: две точки зрения

РИА Новости Украина

В Донбассе — резкое обострение ситуации, бои не стихают. Обе стороны конфликта признают, что ни о каком режиме прекращения огня не может быть и речи.

Впечатление о происходящем с разных сторон можно составить по двум записям из Facebook, с разных сторон. С украинской стороны — со страницы редактора сайта «Цензор.net" Юрия Бутусова, а со стороны самопровозглашенных республик — военного корреспондента Сергея Белоуса.

"Выяснились подробности боев за Авдеевку 29 января. Оказывается, подразделения 1-го батальона 72-й механизированной бригады, умело обороняли свои позиции. И (случайно) в ходе дерзкой контратаки заняли ряд позиций противника в районе ясиноватской развязки, на фланге промзоны. На позициях захвачено трое пленных, однако, вероятно в результате артобстрелов российских оккупационных войск, выжил только один.

Перестрелки под Авдеевкой продолжаются до сих пор. 11-й мотострелковый полк "ДНР", а также переброшенные им на помощь резервы пытаются восстановить положение. Однако украинские воины отвечают ударом на удар.

С нашей стороны действуют и другие подразделения, бои идут также на участке 12-го мотопехотного батальона. Таким образом, действуя в целях необходимой самообороны и в целях выполнения условий Минских соглашений, наши войска в боях 29-30 января улучшили свое тактическое положение. Но перестрелка продолжается.

Фронт под Авдеевкой наши держат надежно, все попытки контратак отбиты, однако сохраняется вероятность, что противник продолжит попытки вернуть утраченные позиции. К сожалению, это продвижение было оплачено очень дорогой ценой. Кровью солдат и офицеров 1-го батальона, которые защищают Авдеевку и которые не намерены отступать назад. Только вперед.

На данный момент наши под Авдеевкой в боях 29-30 января составили семь Воинов…", — написал Бутусов.

Вторая точка зрения — у Сергея Белоуса.

"Ситуация на фронте таки очень жесткая. Украинская сторона атаковала сегодня позиции ДНР особенно интенсивно. Серьезные потери с обеих сторон. Только к вечеру стало тише… Это что-то экстраординарное для нынешнего периода Минск-2", — написал военкор 29 января.

Также он написал о разрущениях мирных объектов.

"Кроме активизации боевых действий на фронте вблизи Донецка — сегодня несколько снарядов и мин прилетели и по мирным объектам. В частности — в 12 часов дня снаряд (предположительно 122 мм) попал в СТО в Куйбышевском районе. Ранило одного механика — он госпитализирован, его уже успешно прооперировали, угрозы для жизни нет. Никаких военных объектов в округе нет", — написал Белоус.

Новые записи появились на странице Белоуса уже в понедельник, 30 января.

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"Сегодня один из снарядов попал в подсобное здание (склад) Макеевской горбольницы №5 (по ул. Кронштадская) — на месте погибла женщина-сторож, двое работников Теплосетей, занимавшиеся ремонтом газовой инфраструктуры, получило тяжелые ранения — одного удалось спасти, а второй (по информации журналистов) скончался по пути в больницу… Тем не менее ремонтные работы уже возобновили, хотя вокруг слышится гул артиллерийской канонады", — сообщил военный корреспондент.

Кроме этого, он написал, что на фронте продолжаются тяжелые бои: "особенно интенсивные сражения сейчас происходят в районе Промзоны возле Авдеевки", также под обстрелом, по сообщениям Белоуса, оказался и Киевский район Донецка.