Зона АТО: возле Авдеевки произошло жесткое столкновение - спецкор

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Вследствие штурма ополченцами Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. А ранее была информация, что в ходе наступления на позиции украинских войск в районе Авдеевской промзоны ополченцы понесли значительные потери и отступили.

Подробности инцидента в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

"Сейчас обстрелы стали несколько потише. Дело в том, что ситуация явно обострилась еще вчера вечером, когда на позициях однозначно работала тяжелая артиллерия, как сообщают местные жители, и "Грады". Сегодня была предпринята атака, и было очень жесткое столкновение в районе Авдеевской промзоны, на стыке Авдеевки и Ясиноватой. И подтвержден факт гибели как минимум трех военнослужащих, и с другой стороны есть погибшие, в том числе и командиры, причем, достаточно знаковые", — рассказал спецкор.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.