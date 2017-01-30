Обострение перемирия в Донбассе: все пока в норме, но война будет

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Не успело отгреметь новогоднее перемирие, несколько снизившее накал вооруженных столкновений в районе Светлодарской дуги, как ставший уже несколько более привычным "режим тишины" был резко нарушен на протяжении почти всей линии разграничения.

Особенно серьезное обострение вооруженного конфликта произошло в районе Авдеевки, Промзоны и окрестностей г. Донецк. Версии причин происходящих до сих пор столкновений, традиционно диаметрально отличаются, в зависимости от источника информации.

В воскресенье министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале, комментируя серьезное обострение ситуации в районе Авдеевки, сообщил, что "утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага, по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций".

По его словам, на одной из позиций — это продвижение было остановлено военнослужащими ВСУ, а на второй военнослужащие ВСУ перешли в наступление и заняли важный пост, имеющий стратегическое значение. "К сожалению, трое военнослужащих погибли и еще трое получили ранения", — констатировал министр обороны. При этом он заверил, что ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая.

В тот же день, 29 января, пресс-служба министерства обороны сообщила о том, что "во время штурма боевиками Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро были ранены".

Достоверность сообщения было подтверждено обнародованием персональной информации о погибших: "Артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ продолжались весь вечер и ночь. К сожалению, во время боя и обстрелов четверо наших погибли — капитан Кизило Андрей Александрович (02.05.1993 г.р.); младший сержант Бальченко Владимир Иванович (04.01.1992 г.р); солдат Оверченко Дмитрий Александрович (24.01.1989 г.р.); сержант Крижанский Владимир Алексеевич (24.03.1982 г.р), а еще девять получили ранения". Правда, число раненых уже выросло.

В итоге к полудню 30 января сообщалось уже о пяти убитых, девяти раненых и четырех травмированных из состава 72-ой бригады, занимающей позиции вблизи Донецка.

ДНР со своей стороны признало только одного погибшего военнослужащего. Еще один мирный житель был ранен в результате обстрелов украинской артиллерией. Единственным погибшим был командир одного из подразделений армии ДНР с позывным "Грек", которое в результате оборонительного боя отбросило противника на исходные позиции. С украинской стороны 15 убитых и более 20 раненых. Такие цифры озвучил представитель министерства обороны ДНР. Он также добавил, что в результате "дружественного огня" вооруженные силы Украины потеряли еще пятерых убитыми и 10 ранеными.

"Кроме того, противника накрыли еще свои минометы с позиций "Правого сектора".

Несмотря на очередное ухудшение ситуации на линии разграничения "старожилы ЛДНР" оценивают ее сравнительно спокойно: "Краткая ремарка ко всем подряд сообщениям о "ужас как гремит". Да, "гремит" ЕМНИП с понедельника началась конкретика. Звонили товарищи, интересовались обстановкой у нас, ну, и о своем рассказывали. На протяжении всей линии соприкосновения начались обстрелы в обеих республиках, вещь неприятная, но для постоянно проживающих привычная. Интенсивность их, как бы выразится… Позиционная — т.е. провокация=ответка на нее, контрбатарейка та же. Просто калибры увеличились и типы применяемых стволов "разнообразились", однако все это не выходит особо за рамки предновогоднего "перемирия", ни один еще обстрел не вышел на норматив подавления даже ВОП. Просто люди быстро привыкают к спокойной жизни, много людей, из тех, кто выезжал до начала самых горячих боев, вернулось. Слышал их разговоры в одной компании о том, как страшно им было услышать одиночный разрыв в соседнем квартале. Прям такое "ужас-ужас, за два дома упало, и мы как ломанулись на границу, все бросили…

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В тоже время мои родители к этому антуражу постоянной канонады привыкли и отличают не только разницу "чем стреляют", но и "война или так пострелять", есть горький опыт поспешной эвакуации из Деб.котла.

Тоже самое и по потерям, по долгу службы пересекаюсь с мед.сводками — потока раненых и погибших НЕТ. Все на уровне "перемирия". Так, что спасибо за неравнодушное отношение, но не нужно паниковать. Война будет и, наверное, скоро, однако эти первые сообщения еще не о ней. Когда начнется поймут все — даже самые неопытные".