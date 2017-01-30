В результате обстрела Авдеевки пострадали трое мирных жителей

Пресс-центр штаба АТО

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В результате обстрела Авдеевки в Донецкой области ранены трое мирных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Накануне военные заявили об обострении ситуации в Донбассе, в частности, по их словам, ополченцы пытались штурмовать позиции силовиков в районе Авдеевки.

"Двадцать девятого января во время массированного артобстрела города Авдеевки и Ясиноватского района… ранения получили трое мирных жителей 1976, 1959 и 1991 годов рождения", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате обстрела жители получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения различных частей тела, им оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".