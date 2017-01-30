Тимошенко озвучила приговор Украине и улетела в США

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Пока украинские политики и эксперты гадают, когда состоится (и состоится ли) встреча Петра Порошенко с избранным президентом США Дональдом Трампом, конкурент президента лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поехала в США, а перед отъездом намекнула: пора бы в Украине провести досрочные выборы, пока — парламентские.

При этом политик заявила о коррупции в президентской политической силе (Блок Петра Порошенко "Солидарность" — Ред.) и обратила внимание на то, что "все люди, которые имеют совесть, народные депутаты, которые находятся в середине БПП и видят все это коррупционное хамство, они начали уже массово выходить из Блока Петра Порошенко".

"Коалиции (в Верховной Раде — Ред.) на сегодня нет: в ней значительно меньше 226 депутатов. И по Конституции у президента есть право распустить парламент. Безусловно, единственное, что мог бы сделать глава государства, это объявить сейчас парламентские выборы", — сказала Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, спикер Рады Андрей Парубий засекретил списки членов коалиции, и "это сейчас самая большая национальная тайна". У власти есть основания для такой скрытности: Тимошенко выразила уверенность, что в случае выборов "Народный фронт", "БПП" и сам Петр Порошенко "больше никогда от людей власти не получат".

Лидер "Батькивщины" также пожаловалась на нарушения прав оппозиции (к которой себя относит) и заявила, что в Украине "парламентаризм уничтожен". Потому — нужны новые выборы.

Тимошенко напомнила, что и Петр Порошенко, и "вся Верховная Рада, маргинальная, абсолютно непрофессиональная и коррумпированная" — пришли к власти на досрочных выборах, а вот теперь, заняв должности — "держатся за свои кресла, и досрочные выборы для них уже плохо"…

Многообещающие заявления. Напомним, согласно результатам соцопросов, в настоящее время лидером электоральных симпатий среди политических партий является "Батькивщина", президентский рейтинг Юлии Тимошенко растет (тогда как рейтинг Порошенко падает)…

Украинский истеблишмент, судя по всему, все еще пребывает в растерянности после победы Дональда Трампа: во время выборов в Киеве ставили на Хиллари Клинтон, а Трампу даже мешали… Забудут ли об этом в новой американской администрации?

А ведь есть еще проблема вооруженного конфликта на Донбассе, которую самостоятельно решить Украина не может. После состоявшегося в субботу телефонного разговора лидеров США и России стало понятно, что выход из украинского кризиса будут искать, вполне возможно, без участия Киева. Не помогут и нанятые киевской властью американские лоббисты.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил в интервью агентству Bloomberg, что он был «одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов», и что есть договоренность о встрече — но дату не уточнил.

Позднее Порошенко в интервью журналу The Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с Дональдом Трампом в феврале.

Тем временем и другие украинские политики пытаются определить свое место в "дивном новом мире", в котором нет привычных фигур Обамы и Нуланд — но есть загадочный Трамп. Так, многие нардепы сочли необходимым побывать на инаугурации 45-го президента США. Но не всем это удалось: у некоторых депутатов неожиданно возникли сложности с визами.

А пока Порошенко отправился в Германию, где сообщил об обострении ситуации на Донбассе и призвал продолжить политику санкций в отношении России "до полного выполнения минских соглашений".

Что до рабочего визита Юлии Тимошенко в США, то, по сообщениям пресс-службы партии "Батькивщина", она встретилась с рядом представителей законодательной и исполнительной власти и обсудила с ними ряд вопросов.

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Перед отбытием за океан Тимошенко сообщила журналистам, что планирует донести до истеблишмента США мысль "о невозможности снятия санкций с Россией до тех пор, пока в Украине не будет установлен мир и не будет восстановлена территориальная целостность страны". При этом, по ее словам, она едет в США "с предложениями мирного плана урегулирования конфликта на востоке Украины".

Но какова настоящая цель поездки? Вполне возможно, Юлия Тимошенко хочет напомнить о себе на тот случай, если в новой американской администрации задумаются о смене лидера в Украине.