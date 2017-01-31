"Правый сектор" присоединится к экономической блокаде ДЛНР

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Национально-освободительное движение (НОД) "Правый сектор" заявляет о поддержке акции по блокированию железнодорожного сообщения с самопровозглашенными ДЛНР.

На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

"Национально-освободительное движение "Правый сектор" приветствует экономическую блокаду внешне-оккупационных "республик"! К сожалению, режим в Украине имеет внутренне-оккупационный характер. Олигархическая элита не видит собственной выгоды в восстановлении территориальной целостности Украины, поэтому бездействует. Мы считаем, что активный национально ориентированный слой общества просто вынужден взять на себя определенные функции власти ради Победы и мира", — говорится в заявлении организации.

"… надеемся, наше участие и опыт пригодятся, если масштаб блокады ДЛНР будут увеличиваться. Поддерживаем заявленные требования!" — добавили в ПС.

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Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.