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    Соорганизатор ж/д блокады Донбасса о возможности силового разгона протеста

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (199)

    (обновлено: )19910
    Второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский отметил, что силовой разгон блокады железной дороги в Донбассе был бы самой большой ошибкой правительства. Подробнее смотрите в видео.
    Канал "112 Украина" в Youtube

    Ранее сообщалось, что организаторы торговой блокады Донбасса грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона.

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    Ранее в Луганской области волонтеры блокады сообщили о том, что на пути к блокадникам замечены автомобили с силовиками. Один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил: если силовики едут к участникам блокады, чтобы поддержать акцию, то они будут рады этому событию. Но если намерения силовиков будут противоположные, то участники блокады выберут более радикальные способы ведения блокады.

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