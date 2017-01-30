Соорганизатор ж/д блокады Донбасса о возможности силового разгона протеста

Ранее сообщалось, что организаторы торговой блокады Донбасса грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона.

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Ранее в Луганской области волонтеры блокады сообщили о том, что на пути к блокадникам замечены автомобили с силовиками. Один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил: если силовики едут к участникам блокады, чтобы поддержать акцию, то они будут рады этому событию. Но если намерения силовиков будут противоположные, то участники блокады выберут более радикальные способы ведения блокады.