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    Общество

    Торговая блокада Донбасса происходит только на словах - спецкор

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (215)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил, что торговая блокада Донбасса только усугубит ситуацию.
    Артем Маслаков
    kp.ua

    КИЕВ, 31 янв — РА Новости Украина. Участники торговой блокады Донбасса, в рамках которой частично перекрыта железная дорога в Луганской области, грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона.

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    Подробнее о ситуации с блокадой рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

    "Кроме заявлений со стороны активистов, блокирующих железнодорожные линии, к счастью, ничего не происходит на данный момент. Говорю "к счастью", потому что с моей точки зрения блокада только усугубит тяжелое положение и возможную катастрофу как гуманитарную, так и может быть какую-то экономически-техническую. Как мне кажется, этих действий происходить не должно, тем более что власти также считают, что это неправомерные действия", — отметил спецкор.

    На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

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    Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.

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