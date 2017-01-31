Гройсман заявил о проблемах с углем из-за блокирования поездов в Донбассе

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Перекрытие движения грузовых поездов в Луганской области ставит под угрозу нормальное функционирование украинских теплоэлектростанций (ТЭС), которые не могут работать без поставок угля из неподконтрольного Киеву Донбасса, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

Глава правительства сообщил, что девять миллионов тонн угля антрацитовой группы, из 33 миллионов тонн, которые в год потребляются на украинских ТЭС, завозятся из неподконтрольных Киеву территорий и без него невозможно обеспечить нормальное функционирование энергосистемы.

"Если кто-то радуется из-за того, что он перекрыл украинцам подачу электроэнергии, я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть, что мы сделаем все, чтобы угля в Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии", — заявил Гройсман в понедельник вечером в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.