Организаторы блокады Донбасса: при силовом разгоне мы уничтожим магистрали

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона. Об этом говорится в сообщении организаторов в Facebook.

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Так, согласно информации, в случае сценария силового разгона протестующие будут вынуждены перейти к партизанским методам борьбы и физическому уничтожению магистралей.

Ранее в Луганской области волонтеры блокады сообщили о том, что на пути к блокадникам замечены автомобили с силовиками. Один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил: если силовики едут к участникам блокады, чтобы поддержать акцию, то они будут рады этому событию. Но если намерения силовиков будут противоположные, то участники блокады выберут более радикальные способы ведения блокады.