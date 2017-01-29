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    Организаторы блокады Донбасса: при силовом разгоне мы уничтожим магистрали

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    Донбасс: блокада и пиар (196)

    (обновлено: )25124
    Согласно сообщению, опубликованному на странице социальной сети Facebook, в случае сценария силового разгона протестующие будут вынуждены перейти к партизанским методам борьбы.
    Блокада в Донбассе
    Анатолий Виногродский / Facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона. Об этом говорится в сообщении организаторов в Facebook.

    Ростислав Кравец
    newsradio.com.ua
    Блокада Донбасса похожа на бизнес-разборки патриотов - Кравец

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    Так, согласно информации, в случае сценария силового разгона протестующие будут вынуждены перейти к партизанским методам борьбы и физическому уничтожению магистралей.

    Ранее в Луганской области волонтеры блокады сообщили о том, что на пути к блокадникам замечены автомобили с силовиками. Один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил: если силовики едут к участникам блокады, чтобы поддержать акцию, то они будут рады этому событию. Но если намерения силовиков будут противоположные, то участники блокады выберут более радикальные способы ведения блокады.

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