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    Общество

    К участникам блокады в Донбассе едут силовики - волонтер

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (195)

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    Как заявил один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский, если силовики едут не для того, чтобы поддержать акцию, участники блокады выберут более радикальные способы ведения блокады.
    Блокада в Донбассе
    Семен Семенченко / Facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Луганской области волонтеры блокады сообщают о том, что на пути к блокадникам замечены автомобили с силовиками. Об этом Общественному радио рассказала волонтер Елена Швыдкая.

    Ростислав Кравец
    newsradio.com.ua
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    "Были замечены автобусы, которые движутся в сторону блокады. Автобусы.. Мы не можем сказать, или это Нацгвардия, или какие-то формирования. Военная форма, со щитами, в полной экипировке. Информация получена с самого блокпоста, информацию передали ребятам туда, на блокаду, и они оттуда мне эту информацию передали", — сказала Швыдкая.

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    По данным волонтера Елены Швыдкой, сейчас на блокаде около 12 человек.

    Один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил: если силовики едут к участникам блокады, чтобы поддержать акцию, то они будут рады этому событию. Но если намерения силовиков будут противоположные, то участники блокады выберут более радикальные способы ведения блокады:

    "Если силовики получили команду физической расправы с мирными протестующими, штаб будет вынужден перейти к более радикальным методам ведения блокады", — сказал Виногородский.

    Какие радикальные методы могут применить, Виногородский не объяснил, но добавил:

    "Меры будут адекватные. Мы вышли на стадию, когда нашей родине необходима защита. Мы предупреждаем, что те люди, которые находятся здесь — это не все силы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, поэтому обычная зачистка одного блокпоста будет сигналом для начала боевых действий".

    Он подчеркнул, что в настоящее время у участников блокады хорошие отношения со всеми правоохранительными органами, с которыми им приходится взаимодействовать.

    Ранее соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский заявил, что заблокировать Станицу Луганскую планируют к концу недели.

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