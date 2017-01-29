К участникам блокады в Донбассе едут силовики - волонтер

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Луганской области волонтеры блокады сообщают о том, что на пути к блокадникам замечены автомобили с силовиками. Об этом Общественному радио рассказала волонтер Елена Швыдкая.

"Были замечены автобусы, которые движутся в сторону блокады. Автобусы.. Мы не можем сказать, или это Нацгвардия, или какие-то формирования. Военная форма, со щитами, в полной экипировке. Информация получена с самого блокпоста, информацию передали ребятам туда, на блокаду, и они оттуда мне эту информацию передали", — сказала Швыдкая.

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По данным волонтера Елены Швыдкой, сейчас на блокаде около 12 человек.

Один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил: если силовики едут к участникам блокады, чтобы поддержать акцию, то они будут рады этому событию. Но если намерения силовиков будут противоположные, то участники блокады выберут более радикальные способы ведения блокады:

"Если силовики получили команду физической расправы с мирными протестующими, штаб будет вынужден перейти к более радикальным методам ведения блокады", — сказал Виногородский.

Какие радикальные методы могут применить, Виногородский не объяснил, но добавил:

"Меры будут адекватные. Мы вышли на стадию, когда нашей родине необходима защита. Мы предупреждаем, что те люди, которые находятся здесь — это не все силы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, поэтому обычная зачистка одного блокпоста будет сигналом для начала боевых действий".

Он подчеркнул, что в настоящее время у участников блокады хорошие отношения со всеми правоохранительными органами, с которыми им приходится взаимодействовать.

Ранее соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский заявил, что заблокировать Станицу Луганскую планируют к концу недели.