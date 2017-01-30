Минэнерго усилит контроль над перевозками в Донбассе для избежания блокад

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины просит уполномоченные органы усилить контроль над перевозками на линии разграничения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, чтобы избежать блокады грузоперевозок со стороны активистов, выступающих против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

"Министр обратился к представителям Государственной фискальной службы и других органов с просьбой принять дополнительные меры по усилению контроля над перевозками, поскольку отсутствие прозрачности и, как следствие, продолжение блокады создает риски для энергетической безопасности Украины", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

В Минэнерго отметили, что по заблокированной железнодорожной ветки Луганск — Попасная осуществляется поставка угля на Счастьинскую ТЭС, которая является единственным источником электроэнергии в Луганской области, где расположены более тысячи социальных объектов. В ведомстве также напомнили, что крупнейшие угледобывающие предприятия Донбасса, имеющие производственные мощности на неподконтрольных территориях, зарегистрированы и платят налоги на территории Украины. В том числе, добывающие энергетический уголь, на котором работает Счастьинская ТЭС.

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Прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.