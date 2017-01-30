Уголь уходит, блокада продолжается. Когда веерные отключения?

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

На неподконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР расположены шахты, которые добывают уголь антрацитных марок. Его используют на теплоэлектростанциях (ТЭС), и в случае исчерпания запасов оперативно заместить донбасский уголь не получится.

По данным оператора национальной энергетической системы "Укрэнерго", запасы углей антрацитовых марок на 30 января составили 885 тысяч тонн, в том числе, 174 тыс. тонн было на Луганской ТЭС.

При худшем сценарии развития событий — полной блокады поставок угля из ДЛНР в Украину — вероятно возобновление веерных отключений потребителей электроэнергии, и это может произойти не позже, чем через месяц, считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Вопрос в том, на сколько масштабной будет блокада: будут ли заблокированы все железнодорожные пути или только их часть, как долго блокада продлится.

Запасы угля на теплоэлектростанциях формируются в пределах месячного резерва. Можно добавить вероятность сокращения нагрузки, но в среднем ТЭС может работать 20-30 дней в зависимости от объемов запаса угля на складе", — пояснил Землянский.

"А дальше начинаются проблемы у ТЭС, которые работают на антраците. На контролируемой территории на сегодня работает 12 тепловых электростанций (ТЭС), из которых половина использует антрацит: это Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область), Славянская (контролируемая территория Донецкой области), Луганская (контролируемая территория Луганской области), Приднепровская (г. Днепр) и Криворожская (Днепропетровская область). Эти шесть ТЭС потребляют ежемесячно до 800 тыс. тонн угля антрацитовой марки, или более 9 млн тонн угля в год", — отметил аналитик.

По словам эксперта, в настоящее время самые большие запасы угля на Змиевской ТЭС.

"Там угля хватит на полтора месяца, у остальных запасы меньше. На Трипольской ТЭС угля хватит на месяц, на Приднепровской и Криворожской станциях — на 20 дней. Меньше всего запасов на Славянской ТЭС — на шесть дней. Эти запасы — на случай кризисного сценария, если будут полностью остановлены поставки антрацита со стороны неконтролируемых территорий", — добавил эксперт.

Он также отметил, что в случае полного отказа от угля с неконтролируемых Украиной территорий, заменить его поставками, например, из ЮАР, быстро не получится.

"Чтобы частично заместить уголь, закупив его в ЮАР, потребуется не меньше двух месяцев при удачном сценарии, начиная от подписания контракта и до доставки угля в порт. То же касается поставок угля из Австралии или Новой Зеландии. При этом, вероятные поставщики антрацита в Украину смогут обеспечить не более 50% спроса на уголь на украинском рынке", — подчеркнул Землянский.

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"Помимо этого, у украинских портов ограничена пропускная способность по приему угля в пределах 400 тысяч тонн в месяц при потребности украинских ТЭС в 800 тыс. тонн угля", — добавил аналитик.

"Можно импортировать антрацит из России или электроэнергию. Но после ситуации с Крымом я сомневаюсь, что получится хоть один из вариантов. Получается, что в случае успеха блокады, к концу месяца этой блокады встанет вопрос веерных отключений. Мощностей не будет хватать, чтобы обеспечивать потребность в электроэнергии", — резюмировал эксперт.