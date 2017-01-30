Соцсети: блокада Донбасса и новое обострение

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Торговая блокада Донбасса продолжается. О начале бессрочной акции протеста ветераны батальонов "Донбасс" и "Айдар" объявили еще в четверг, 26 января. Первым перекрыли движение по грузовой железнодорожной линии "Луганск-Лисичанск—Попасная" около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Позже участники блокады заблокировали еще одну станцию – "Светланово" – на Луганщине, а также пообещали продолжить акцию.

В случае силового разгона организаторы торговой блокады Донбасса грозят уничтожением магистрали. Согласно последним сообщениям в СМИ, активисты, заблокировавшие грузовое железнодорожное сообщение в Донбассе, таки взорвали ж/д полотно в нейтральной зоне. Однако пока эту информацию не подтвердили официально.

В украинском сегменте соцсетей блокадный Донбасс вот уже несколько дней остается одной из приоритетных и весьма тревожных тем. "Возле АТО может произойти новое АТО, но чуть поменьше", — пишут в сетях. Но есть среди украинцев и другие мнения: "если наш народ так единогласно поддерживает блокаду ОРДЛО, то может нам уже стоит начать рисовать карты Украины без этих территорий?"

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook