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    Соцсети: блокада Донбасса и новое обострение

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    Донбасс: блокада и пиар (207)

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    Железнодорожная блокада ЛНР и ДНР продолжается. Пятые сутки ветераны АТО не теряют бдительности и грозятся уничтожить магистрали в случае силового разгона акции протеста. А что еще думают об этом простые украинцы? Что пишут они о блокаде в соцсетях?
    Блокада в зоне АТО.
    Фото со страницы shtab.blokady в Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Торговая блокада Донбасса продолжается. О начале бессрочной акции протеста ветераны батальонов "Донбасс" и "Айдар" объявили еще в четверг, 26 января. Первым перекрыли движение по грузовой железнодорожной линии "Луганск-Лисичанск—Попасная" около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Позже участники блокады заблокировали еще одну станцию – "Светланово" – на Луганщине, а также пообещали продолжить акцию.

    В случае силового разгона организаторы торговой блокады Донбасса грозят уничтожением магистрали. Согласно последним сообщениям в СМИ, активисты, заблокировавшие грузовое железнодорожное сообщение в Донбассе, таки взорвали ж/д полотно в нейтральной зоне. Однако пока эту информацию не подтвердили официально.

    В украинском сегменте соцсетей блокадный Донбасс вот уже несколько дней остается одной из приоритетных и весьма тревожных тем. "Возле АТО может произойти новое АТО, но чуть поменьше", — пишут в сетях. Но есть среди украинцев и другие мнения: "если наш народ так единогласно поддерживает блокаду ОРДЛО, то может нам уже стоит начать рисовать карты Украины без этих территорий?"

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
     

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