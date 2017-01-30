Блокада Донбасса: на конфликт с активистами никто не пойдет – Разумков

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Торговую блокаду неподконтрольной части Донбасса будут расширять. О таких планах заявили ветераны антитеррористической операции.

Соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, экс-командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский заявил, что на заблокированной ветке находится тепловоз с вагонами. Там стоит палатка, в ней около 20 человек, которые меняются через каждые восемь часов. Сейчас туда подтягиваются люди из других областей.

К чему приведет торговая блокада Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Что означает торговая блокада Донбасса и нужна ли она вообще?

— Наверное, этот вопрос было бы правильнее организовать организаторам этого мероприятия. Мне кажется, что такие действия не помогают нам вернуть контроль над территориями части Луганской, Донецкой областей, Крыма. Это больше влияет негативно, потому что в данной ситуации я бы, наверное, разделил позицию президента, что у нас есть ряд горячих голов, которые пытаются заблокировать и сделать жизнь граждан гораздо тяжелее. Монополия на силу есть только у государства. Любые общественные движения, которые перебирают на себя полномочия государства, немного нарушают закон. Уже есть заведенные уголовные дела, я думаю, что они должны быть расследованы в оперативном режиме. Очень просто говорить о том, что мы заблокируем торговые поставки на те территории, потому что там находятся боевики. Там точно так же находятся наши граждане, которые, к сожалению, в свое время выезжали с этой территории, но не смогли себя реализовать, были вынуждены вернуться туда, потому что там у них хотя бы есть жилье. Если бы мы дали возможность всем, кто там проживает, переехать на территорию свободной Украины, то, возможно, такие действия и могли бы иметь место быть, но в тех реалиях, которые сегодня у нас есть в государстве, это издевательство над нашими гражданами.

Акцию активно поддерживают народные депутаты Владимир Парасюк и Семен Семенченко. Это их пиар?

— Эта позиция у них в риторике прослеживалась давно, и списывать это сугубо на пиар, наверное, не стоит. У каждого своя, наверное, позиция, в том числе и у названных выше народных депутатов, но, я думаю, что большинство граждан Украины эту позицию не разделяют, потому что понимают, что мы должны для себя внутренне определиться. Если мы говорим о том, что Донбасс – это украинская территория и мы ее рано или поздно вернем, то и жители, которые проживают на этой территории – это жители Украины, мы должны отстаивать их права и интересы, как и всех остальных.

Семен Семенченко заявил о возможности развития силового сценария в случае попытки разгона участников блокады на Донбассе. По вашему мнению, может ли такое быть?

— Я думаю, что до этого не дойдет, потому что мы понимаем, что эти группы вооружены, их действия могут быть не всегда в соответствии с действующим законодательством, в том числе и блокирование тех железнодорожных путей, о которых мы с вами сейчас говорим — это уже нарушение законодательства. Я думаю, что центральная власть на такой конфликт тоже не пойдет, это будет идти в рамках переговоров и попытках урегулировать ситуацию в кабинетах, а не в окопах.

Украинские бизнесмены действительно ведут торговлю с неподконтрольной частью Донбасса?

— Я думаю, что да. И это не секрет. У нас идет и торговля на сегодняшний момент, в том числе мы получаем оттуда уголь с предприятий, которые формально являются зарегистрированными на территории свободной Украины, но фактически работают на неподконтрольной.

Как власть может снять данную блокаду?

— Во-первых, государство должно четко высказать свою позицию, потому что мы слышим о возбуждении уголовных дел, но не видим конкретных действий, потому что, скажем так, если бы я перекрыл по какой-либо позиции вместе со своими единомышленниками дорогу в городе Киеве и у меня нет за плечами военного опыта, я не являюсь участником боевых действий, я думаю, что правоохранительные органы очень быстро нашли бы механизмы, как убедить меня свернуть эту блокаду. Если у нас все-таки правовое государство, мы живем по европейским законам и ориентируемся на европейское сообщество, то государство должно жестко высказать свою позицию и принять необходимые меры. Конечно, очень бы хотелось, чтобы все эти действия сначала обсуждались и, я думаю, что есть механизмы решить этот конфликт мирным путем.

Читайте также: Блокада Донбасса. Кто будет сидеть без электричества?

Ранее политолог Александр Москалюк в эфире "ГС" проанализировал, чего ожидать Украине после переговоров в Берлине по Донбассу, а также заявил, что многие проблемы в нашем обществе исчезнут, если государство будет соблюдать закон.

Также политолог-международник Антон Кучухидзе сказал в эфире радиостанции, что руководству Украины не удастся избежать принятия закона о проведении выборов на Донбассе.