Блокада Донбасса: борьба за деньги и новый проект Турчинова. Опрос экспертов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Железнодорожная блокада самопровозглашенных ЛНР и ДНР продолжается.

В среду, 25 января, около 30 человек, среди которых народные депутаты — экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк — разместили три деревянных "ежа" на перегоне станций "Светланово-Шипилово" Луганской области и объявили о начале бессрочной акции протеста – торговой блокады ЛДНР.

По словам Семенченко, "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов". На место блокирования железнодорожного движения прибыло все начальство Луганской области.

Вечером в четверг, 26 января, стало известно, что участники блокады перекрыли еще одну станцию – "Светланово" – на Луганщине, а также пообещали "продолжение". В ответ на блокаду ж/д путей прокуратура Луганской области открыла уголовное производство.

К чему приведет очередная блокада? И каковы реальные цели ее организаторов? По мнению политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, мы наблюдаем "внутривидовую борьбу и работу на информационную картинку".

"Тут скорее вопрос колоссальных сумм. Никто не скрывает, что идет торговля, причем торговля с многомиллионными оборотами. Очевидно, (блокада) — это приглашение поделиться. Имея определенное представление о Семене Семенченко, несложно предполагать, что эта акция не будет достаточно продолжительной. Скорее всего, спустя какое-то время, как это было с блокадой Крыма, тема сойдет на нет и все вернется на круги своя", — спрогнозировал эксперт.

В вопросе блокады есть несколько аспектов, отметил политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. В первую очередь, он обратил внимание на то, что анонсировалась блокада в первую очередь не Семеном Семенченко и другими политиками-комбатами, "а анонсировал эту акцию, в декабре прошлого года в своем интервью изданию Лига.net, Александр Турчинов — секретарь совета национальной безопасности и обороны".

"Я обращаю внимание: Турчинов является секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Председателем СНБО является президент. Турчинов — подчиненный президента. Он не имеет права как чиновник высказывать свою точку зрению, свою позицию. Либо он пишет заявление и уходит в отставку — защищать свою позицию, либо же его позиция должна быть согласована с позицией президента. Президент как бы нигде не озвучил, что является сторонником блокады. Поэтому у нашей власти существует такая устойчивая шизофрения, когда в рамках одной и то же ветви власти два руководителя этой ветви говорят абсолютно разные вещи, действуют по-разному. Полная шизофрения", — сказал политолог.

В то же время, сообщил Бондаренко, Турчинов говорит эти вещи не просто так.

"Известно, что Александр Турчинов добывает последние недели или месяцы на своей должности и уходит фактически в политический проект, который, очевидно, станет следствием в том числе и подобных акций. Они будут кристаллизоваться в новый проект. И, соответственно, это будет проект, который должен будет объединить людей, резко критически настроенных по отношению к минским договоренностям и к идее мира на Востоке", — заявил эксперт.

Читайте также: Блокада Донбасса похожа на бизнес-разборки патриотов — Кравец

Более того, по его словам, в среде украинских "ястребов" постоянно циркулирует идея: "надо спровоцировать ситуацию обострения на Востоке, добиться того, чтобы Путин действительно ввел войска и сделать невозможными переговоры между Россией и Соединенными Штатами — надо сделать все для этого, с этой целью".

"И третья цель, которую можно преследовать сейчас: некоторые силы хотели бы добиться отставки (министра энергетики и угольной промышленности — Ред.) Игоря Насалика, близкого, как известно, к Игорю Кононенко и его группе, и вот эта блокада железнодорожных путей — она очень хорошо показывает и демонстрирует, что Южноафриканская республика, где мы закупаем уголь, находится значительно ближе, чем многим кажется", — иронически подытожил Бондаренко.