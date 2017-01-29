наверх
29.01.201723:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    За сутки в Донбассе зафиксированы 2260 нарушений "режима тишины" - ОБСЕ

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (283)

    (обновлено: )78
    Согласно информации, с утра в ОБСЕ начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт-Авдеевка-Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток. Об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью "Громадському".

    Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Перенасыщенная неделя: ПАСЕ, Донбасс, скандалы, запреты, покушения

    Читайте также: Foreign Policy: кому на руку "войны за историю" между Украиной и Польшей

    "Сегодня в 04:40 мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт — Авдеевка — Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения", — сказал Хуг.

    По его словам, боевые действия вечером стали менее активными.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада в Донбассе
    Донбасс: блокада и пиар
    Челси Клинтон
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Елена Князева
    Один на всех. Новый закон о языке
    "Медицинский Майдан" в Винницкой области
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава