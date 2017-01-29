За сутки в Донбассе зафиксированы 2260 нарушений "режима тишины" - ОБСЕ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток. Об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью "Громадському".

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"Сегодня в 04:40 мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт — Авдеевка — Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения", — сказал Хуг.

По его словам, боевые действия вечером стали менее активными.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.