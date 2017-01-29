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    Зарубежье

    Foreign Policy: кому на руку "войны за историю" между Украиной и Польшей

    Тема:

    Украина-Польша: патриотизм и раздор (64)

    (обновлено: )8912
    Политики и эксперты опасаются, что Украина не сознает, как сильно отталкивает от себя Польшу, пытаясь найти героев, способных вдохновить страну, пишут мировые СМИ. Когда же националистический популизм потеряет разрушительную роль в обеих странах?
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Еще начиная с 2014 года Украина отчаянно ищет героев, способных вдохновить страну, пишет в своей статье для Foreign Policy Иэн Бейтсон. Однако, по словам журналиста, как минимум, один из героев, Степан Бандера, стал угрозой для партнерства Украины с соседней Польшей.

    В Украине Бандеру вспоминают преимущественно как основателя националистических организаций, поясняет автор. И даже после того, как некоторые пропагандисты попытались умалить революцию Майдана, которая свергла президента Януковича, объявляя ее исключительно протестом ультраправых, украинцы принялись использовать Бандеру в качестве символа, и его популярность в стране продолжает достигать новых высот, говорится в статье.

    Марчин Халась
    Marcin Hałaś / Facebook
    Марчин Халась: польско-украинское партнерство – это союз носа с кулаком

    Однако в Польше "поляки самых разных политических убеждений помнят Бандеру в основном потому, что он сотрудничал с нацистами, а его последователи истребляли мирное население Польши", напоминает автор. "В последние месяцы украинские и польские дипломаты спешно пытаются предотвратить разрыв отношений. Но в обеих странах национализм крепнет", — продолжает Бейтсон.

    По мнению автора публикации, сейчас Украине никак не следует ссориться с Польшей, поскольку большинство европейских держав поглощены своими внутренними треволнениями, а США при Трампе, возможно, возьмут курс на сближение с Москвой. "Сегодня правительства Польши и Украины по-прежнему объединены своим противодействием Москве, но националистический популизм играет в обеих странах все более разрушительную роль", — говорится в статье.

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    "Полякам было очень трудно это понять после того, как Польша сделалась одним из главных сторонников украинской революции", — заметил Лукаш Ясина (Polish Institute of International Affairs), подразумевая прославление украинцев, причастных к убийствам поляков.

    В июле прошлого года польский Сейм нанес ответный удар, продолжает Бейтсон. "Обе палаты впервые приняли декларации, в которых убийство десятков тысяч мирных граждан Польши, совершенное Организацией украинских националистов Бандеры на Волыни, официально объявлено геноцидом", — пишет автор статьи напоминая, что незадолго до этого власти Киева переименовали Московский проспект в проспект Бандеры.

    "Политики и эксперты опасаются, что Украина не сознает, как сильно отталкивает от себя Польшу. Но украинские депутаты продолжили курс на обострение. Группа депутатов внесла законопроект об объявлении действий Польши в отношении украинцев в 1919-1951 годах геноцидом", — говорится в публикации.

    Олег Постернак. Архивное фото
    Олег Постернак/Facebook
    Политтехнолог о накале отношений между Польшей и Украиной

    "Польское государство подвергало этническим чисткам украинские населенные пункты на границе с Украиной: вначале они были перемещены на Советскую Украину, а позднее насильственно переселены на территорию, которая была передана от Германии Польше", — продолжает Бейтсон.

    "МИДы Украины и Польши поддержали совместное расследование трагедии на Волыни, в результате которого должна быть выработана общая версия истории. Но министр иностранных дел Польши Ващиковский заявил, что примирение сорвется, если на Украине пройдут официальные торжества в связи с 75-летием УПА, основанной последователями Бандеры", — пишет автор статьи.

    "Тем временем некоторые в Украине предлагают отказаться от образа Бандеры как национального кумира. Украинский обозреватель Михаил Дубинянский заявил, что в современной Украине Бандера сведен к пропагандистскому стереотипу, который используется в пику Москве", — отмечает Бейтсон.

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