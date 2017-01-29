Перенасыщенная неделя: ПАСЕ, Донбасс, скандалы, запреты, покушения

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Резолюция ПАСЕ по Украине

В среду, 25 января, ПАСЕ приняла резолюцию по Украине, которая содержит требование выполнить минские соглашения, изменить закон о люстрации, соблюдать права оппозиции, довести до конца расследования по убийствам на Майдане и в Одессе в 2014 году. При этом делегация Украины заблокировала норму о проведении довыборов в Раду на неподконтрольных Киеву территориях.

Читайте также: Резолюция ПАСЕ по Донбассу: почему Украина не сдержала удар?

По мнению политолога Вадима Карасева, Украину все больше рассматривают как проблему. "Проблему с точки зрения недостаточности преобразований, трансформации, решений, которые обязалась сделать украинская власть…Отсюда и формулировки – (они) становятся все более жесткими по отношению к Украине в недостаточности усилий украинской власти по обязательствам по внутренним демократическим преобразованиям и более мягкими, неопределенными, расплывчатыми по ситуации на Донбассе, по реализации минских соглашений, по местным выборам на неконтролируемых территориях Донбасса. Да, удалось убрать из окончательного текста требование выборов на Донбассе, но само появление такой формулировки в проекте резолюции уже о чем-то свидетельствует", — отметил политолог.

Ж/д блокада Донбасса

В среду, 25 января, экс-бойцы АТО объявили о начале бессрочной акции протеста – торговой блокады ЛДНР, перекрыв две ж/д станции на Луганщине. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич прогнозирует, что в случае затягивания блокады, в частности, поставок угля, перебои с электричеством возможны не только в самопровозглашенных республиках, но и на территориях, которые контролирует Киев. "Насколько я понимаю, заблокированы поставки угля на электростанцию, которая находится в городе Счастье. Неизвестно, на сколько, хватит запасов угля на станции, вероятно, на 2 недели, а потом без света останется не только город Луганск и часть юга Луганской области, но и северная часть, которая подконтрольна Киеву", — подчеркнул Марунич.

Читайте также: Чувствуете, как в воздухе запахло большим торгом?

Новый закон о госязыке

Нардепы зарегистрировали в Раде новый законопроект "О госязыке". Его авторами стали 33 депутата из разных фракций, преимущественно из президентской БПП, "Народного фронта" и "Самопомичи". Суть законопроекта — сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Попытки "введения многоязычия" предлагают сделать уголовным преступлением и приравнять к свержению государственного строя.

Читайте также: Закон о языке. Европа — Украине: оставьте людей в покое

Политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко убежден, что разговоры о принятии радикального языкового закона связаны с возможными досрочными выборами. "Инициатива языкового закона связана не столько с тем, чтобы он был принят, сколько для того, чтобы зарисоваться перед избирателями из западно-украинских областей. Совершенно неслучайно недавно возникло сообщение о продаже фабрики Roshen в Липецке. Политические силы сейчас готовятся к досрочным выборам и поэтому делают все для того, чтобы станцевать ритуальные танцы перед своим электоратом", — считает политолог.

Покушение на Геращенко

СБУ заявила о том, что предотвратила якобы готовящееся по указанию ФСБ России покушение на нардепа Антона Геращенко. По словам главы ведомства Василия Грицака, исполнителей покушения двое — оба граждане Украины, которые отбывали заключение на территории Крыма, но досрочно освободились.

Читайте также: Соцсети обсудили обиду Геращенко на мнение людей

Сам Геращенко заявил, что попытка покушения на него — это одно из звеньев работы специального диверсионно-террористического центра, созданного на территории РФ, где подготовлено 50 бойцов. По мнению политэксперта Андрея Золотарева, за неимением каких-либо успехов представителям власти нужен образ врага, от которого они защищают Украину. "Очевидно, что на эту нишу нацелились очень многие из политических банкротов, обещавших стране жизнь по-новому. Не удивительно, что градус радикализации будет только повышаться. Последние заявления Турчинова, Авакова, фейк-покушение на Геращенко стоят в этом же ряду", — подытожил он.

Запрет книг из РФ

В четверг, 26 января, стало известно, что Украина ввела полный запрет на три месяца на ввоз книг из России, в том числе и в ручной клади. Законом предполагается, что ввозить книги из РФ в Украину можно только после проверки экспертным советом Госкомтелерадио. Механизмы такой проверки, согласно закону, должны быть разработаны с 1 января по 1 апреля. До создания таких механизмов книги из России ввозиться не будут. "Запрет получился технический, причина в том, что не работает пока комиссия (проверяющих книги — Ред.). Но я считаю, что запрет на ввоз книг в эпоху Интернета — это просто верх человеческой глупости", — считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В то же время, по словам эксперта, это борьба за деньги — "таким образом украинские книгопечатники получат часть рынка". При этом сам рынок сократится, "ассортимент упадет в разы".

Мусорная эпопея во Львове

Львовскому градоначальнику дали семь дней, чтобы очистить город от мусора. По словам губернатора области, в течение семи дней на пять полигонов Львовской области будет вывезен весь мусор, который накопился в городе, а затем горсовет должен самостоятельно выполнять свои обязанности – вывозить мусор из Львова. Перед мэр Львова Андрей Садовый обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. "Похоже, для решения проблемы Грибовицкой свалки просто не было политической воли. Постоянно все сводилось к недостатку средств. Однако, несмотря на это, город с подачи Садового в то же время реализовывал масштабные финансовые проекты, стоимостью несколько десятков миллионов евро. Создавая красивую картинку внутри города, они отмежевывались от настоящей экологической бомбы рядом", — пишет Елена Янковская.

Смотрите также: Самые опасные города Восточной Европы. Харьков и Киев — в лидерах

Эмигрантские настроения

Тема эмиграции становится в Украине в последнее время все более болезненной, а в соцсетях разгораются нешуточные баталии. Активный участник Майдана, а ныне нардеп от БПП Мустафа Найем опубликовал у себя в Facebook философский пост "Об эмиграции", в котором призвал украинцев не покидать страну. Раскритиковал нардепа экономист Михаил Кухар. Оппонируя нардепу, он обвинил Найема и других лидеров-победителей Майдана, пришедших к власти, в попытках снять с себя ответственность за сложившуюся в стране ситуацию.

Как пишет Андрей Лубенский, наиболее сильны эмигрантские настроения среди украинской молодежи до 30 лет, а меньше всего – среди представителей старшего поколения. Социологи констатируют: если в 2014 году желающих уехать из Украины было 42%, то в 2016 году 65%.

Кабмин раздора: новый конфликт Омеляна и Бальчуна

Переподчинение "Укрзализныци" из Мининфраструктуры Кабмину вылилось в скандал. В среду, 25 января, во время заседания Кабмина противник такого решения — министр инфраструктуры Владимир Омелян и сторонник такой пертурбации — глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун обменялись взаимными обвинениями. Омелян обвинил Бальчуна в непрозрачной деятельности, причастности к коррупционным сделкам и непрофессионализме. А Бальчун — главу Мининфраструктуры в препятствовании работе и сопротивлении реформам в отрасли. "Увидел я спектакль хорошо поставленный, срежиссированный. Это было видно даже по динамике этого представления. Поразило меня то, что, казалось бы, независимый арбитр, которым выступил премьер, взял документы с обвинениями у Омеляна, причем обвинения абсолютно корректные, на мой взгляд. Я просто знаю чуть-чуть, что происходит внутри и понимаю, что если менеджер не препятствует коррупции, причем коррупция была объявлена в размере одного миллиарда гривен, я думаю, она была занижена при этом, наверное, в 20-30 раз, то этот менеджер, я считаю, тоже причастен к коррупции", — прокомментировал конфликт бывший первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Пинчук и СБУ

СБУ начала семантико-текстуальную экспертизу высказываний олигарха Виктора Пинчука в рамках уголовного дела по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации" и "Финансирование терроризма". Поводом послужило заявление нардепа, основателя "Правого сектора" Дмитрия Яроша, которому не понравилось, что Пинчук в статье для The Wall Street Journal предлагает украинцам пойти на "болезненные компромиссы" с РФ ради достижения мира. "Семантико-текстуальная экспертиза — слабое доказательство для суда. Ее проводят специальные лингвистические эксперты. Но дело в том, что любые выводы экспертов можно поставить под сомнение — сколько специалистов, столько и выводов. Но нервы Виктору Пинчуку могут попортить, потаскать на допросы, а может быть, даже навредить бизнесу. Обвинения серьезные, но наши руководители правоохранительных органов любят кидаться подобными заявлениями, но это, как правило, ничем не заканчивается", — высказался адвокат Ростислав Кравец.

Разговор Трампа и Путина

В субботу, 28 января, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщила, что Россия рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом. Лидеры стран также обсудили украинскую проблему. Было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

Читайте также: Кушниренко: Трамп использует избитые методы устрашения

Медмайдан в Виннице

Правительство решило оптимизировать количество украинских медучреждений. Все больницы первого и второго уровня будут распределены по госпитальным округам, медицинские заведения укрупнены, а остальные перепрофилированы. Реформа не успела толком начаться, а уже вызвала массовые протесты. В Винницкой области жители города Шаргорода взбунтовались против отсутствия доступа к качественной медпомощи из-за перепрофилирования районной больницы. Эти акции протеста уже назвали в СМИ "Медицинским майданом". Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что под прикрытием создания госпитальных округов проводится так называемая "оптимизация" медицинско-профилактических учреждений, а по сути, их тотальное уничтожение.

Протест автомобилистов

Во вторник, 24 января, владельцы авто с иностранной регистрацией в Киеве вышли на акции протесты, частично перекрыв движение на Бориспольской и Одесской трассах, а также на Столичном шоссе. Митингующие требовали принять закон об урегулировании транзита и ввоза авто с иностранной регистрацией. "Что касается требований протестующих, я их понимаю. Есть законопроект, который может легализовать возможность ездить на авто, завезенных по временному ввозу. Потому что сейчас это Таможенным кодексом запрещено. Стоит вопрос о легализации эксплуатации автомобилей, ввезенных без растаможки. Но это решение нелогичное. Да, нужно снижать растаможку всех авто, ввозимых в Украину. Но и пора снять ряд ограничений, потому что у нас авто старше 5 лет легально не ввезешь – из-за экологических стандартов. Но вместо того, чтобы убрать перепоны, ВР пытается внедрить механизм обхода этих ограничений. А для начала нужно переделать законы, которые приводят к ограничениям", – рассказал адвокат Вадим Володарский.