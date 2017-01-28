ООН и Красный Крест повезли в Донбасс 30 грузовиков гумпомощи

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. На подконтрольные ополченцам территории Донбасса последовали тридцать грузовиков с гуманитарной помощью от представительства ООН и миссии Красного Креста, сообщает в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через пункт пропуска "Новотроицкое" на временно неконтролируемые территории проследовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, из них 23 автомобиля везли более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии, Молдавии, Украине". Остальные семь были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест".

Сообщается, что гуманитарная помощь предназначена для жителей Донецкой и Луганской областей.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.