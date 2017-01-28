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    Общество

    ООН и Красный Крест повезли в Донбасс 30 грузовиков гумпомощи

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (273)

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    По данным пограничников, 23 автомобиля везли более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации. Остальные семь были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест".
    Гуманитарная помощь. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. На подконтрольные ополченцам территории Донбасса последовали тридцать грузовиков с гуманитарной помощью от представительства ООН и миссии Красного Креста, сообщает в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    "Через пункт пропуска "Новотроицкое" на временно неконтролируемые территории проследовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью", — говорится в сообщении.

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    По данным пограничников, из них 23 автомобиля везли более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии, Молдавии, Украине". Остальные семь были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест".

    Сообщается, что гуманитарная помощь предназначена для жителей Донецкой и Луганской областей.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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