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    Украина с трудом станет экономически успешной без Донбасса - эксперт

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    Донбасс: блокада и пиар (189)

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    Политический эксперт Михаил Павлив в эфире ГС заявил, что проблему контрабанды товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса нельзя решить блокадой.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Накануне активисты, среди которых — ветераны АТО и народные депутаты, устроили блокаду Донбасса. Они заблокировали железнодорожный переезд Луганск-Попасная и требуют прекратить поставлять контрабанду с оккупированных территорий на территорию Украины. В СБУ заявили, что заниматься проблемой перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, а против участников блокирования открыли уголовное дело.

    Ростислав Кравец
    newsradio.com.ua
    Блокада Донбасса похожа на бизнес-разборки патриотов - Кравец

    Что стоит за инициативой блокирования Донбасса, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал политический эксперт Михаил Павлив.

    "Существует контрабанда, и определенные люди зарабатывают огромные деньги на этом, причем по обе стороны разграничения. И это одна из причин, почему ситуация по-прежнему срывается на взаимные обстрелы, боевые действия. Просто большому количеству людей это финансово выгодно, и с этим нужно бороться, нужно снимать эту проблематику… А вообще, если абстрагироваться от этой проблемы блокады, нужно говорить о простом: не только уголь, не только вода или электричество, Украина вообще с трудом будет экономически самостоятельной и успешной без Донбасса", — заявил Павлив. 

    В среду бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной ВСУ территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

     

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