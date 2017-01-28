Украина с трудом станет экономически успешной без Донбасса - эксперт

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Накануне активисты, среди которых — ветераны АТО и народные депутаты, устроили блокаду Донбасса. Они заблокировали железнодорожный переезд Луганск-Попасная и требуют прекратить поставлять контрабанду с оккупированных территорий на территорию Украины. В СБУ заявили, что заниматься проблемой перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, а против участников блокирования открыли уголовное дело.

Что стоит за инициативой блокирования Донбасса, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал политический эксперт Михаил Павлив.

"Существует контрабанда, и определенные люди зарабатывают огромные деньги на этом, причем по обе стороны разграничения. И это одна из причин, почему ситуация по-прежнему срывается на взаимные обстрелы, боевые действия. Просто большому количеству людей это финансово выгодно, и с этим нужно бороться, нужно снимать эту проблематику… А вообще, если абстрагироваться от этой проблемы блокады, нужно говорить о простом: не только уголь, не только вода или электричество, Украина вообще с трудом будет экономически самостоятельной и успешной без Донбасса", — заявил Павлив.

В среду бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной ВСУ территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.