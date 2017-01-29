Хроника 28 января: переговоры Путина и Трампа, обстрелы в Донбассе, Новый год по лунному календарю

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В субботу состоялся телефонный разговор лидеров США и РФ, мир отметил Новый год по лунному календарю, на Донбассе продолжались обстрелы. Подробнее о событиях минувшего дня – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Переговоры Путина и Трампа

В субботу прошли переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по телефону. Беседа длилась около 45 минут.

Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность президента.

Лидеры двух стран обсудили борьбу с терроризмом, сирийский конфликт и ситуацию в Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

"Этот положительный звонок (Путина — Ред.) стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Россия приглашет украинских авиастроителей

В России приветствуют и ждут переезда украинских авиаконструкторов, готовы обеспечить их работой и зарплатой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. По его словам, украинские авиастроители "не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, в Украине".

Донбасс: обстрелы продолжаются

ВСУ заявили о 55 обстрелах своих позиций со стороны ополченцев в Донбассе за прошедшие сутки, сообщается, что один военнослужащий получил ранения.

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По информации пресс-центра штаба АТО, обстрелам подверглись Широкино, Талаковка, Лебединское, Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Марьинка и Гнутово. На донецком направлении обстреливались Авдеевка, Каменка, Зайцево.

В свою очередь, в непризнанных республиках сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. Шесть сел на юге ДНР полностью обесточены в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Новоазовского района Анатолия Яновского.

Блокаду Донбасса усилят

Торговую блокаду Донбасса планируют расширить, сообщил в эфире канала "112 Украина" соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский. По его словам, сейчас к акции присоединяются люди из разных областей Украины.

Напомним, ветераны АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками.

В Луцке задержали грабителей банка

В Луцке правоохранители со стрельбой задержали вооруженных злоумышленников, пытавшихся ограбить банк. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ Нацполиции.

Для задержания злоумышленников сотрудникам Управления полиции охраны пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Задержанные получили ранения ног и под охраной были доставлены в больницу. Никто из правоохранителей не пострадал.

В СИЗО Одессы повесился "овидиопольский убийца"

Подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе повесился в камере в СИЗО Одессы, сообщили в субботу СМИ со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области.

В областной прокуратуре отметили, что с 4 января 2017 года он содержался в одиночной камере.

Напомним, правоохранители Одесской области 30 декабря 2016 года задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка. Также сообщалось, что задержанный планировал теракт.

Масштабное ДТП в Киеве

В субботу вечером в Киеве на проспекте Победы, около станции метро "Политехнический институт" произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей, есть пострадавшие. Движение по проспекту в сторону центра города было перекрыто.

Новый год по лунному календарю

Наступил Новый год по лунному календарю. В Китае этот праздник весны Чуньцзе традиционно отмечают, запуская фейерверки и взрывая петарды. На этот раз в Пекине из-за смога их запретили.

Фиксированной даты у китайского Нового года нет, она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля.

Наступление 2017 года (4715 года по китайскому календарю) приходится на 28 января.