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    Аналитика и комментарии

    Хроника 28 января: переговоры Путина и Трампа, обстрелы в Донбассе, Новый год по лунному календарю

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (713)

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    Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили борьбу с терроризмом, сирийский конфликт и ситуацию в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.
    Трамп ведет переговоры с Путиным
    Sean Spicer / Twitter

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    В субботу состоялся телефонный разговор лидеров США и РФ, мир отметил Новый год по лунному календарю, на Донбассе продолжались обстрелы. Подробнее о событиях минувшего дня – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Переговоры Путина и Трампа

    Протест против закона Трампа в Нью-Йорке
    @collinrees
    Демонстрации против закона Трампа в Нью-Йорке

    В субботу прошли переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по телефону. Беседа длилась около 45 минут.

    Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность президента.

    Лидеры двух стран обсудили борьбу с терроризмом, сирийский конфликт и ситуацию в Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

    "Этот положительный звонок (Путина — Ред.) стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

    Россия приглашет украинских авиастроителей

    В России приветствуют и ждут переезда украинских авиаконструкторов, готовы обеспечить их работой и зарплатой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. По его словам, украинские авиастроители "не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, в Украине".

    Донбасс: обстрелы продолжаются

    ВСУ заявили о 55 обстрелах своих позиций со стороны ополченцев в Донбассе за прошедшие сутки, сообщается, что один военнослужащий получил ранения.

    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Новости Донбасса
    Последствия обстрела Петровского района Донецка

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    По информации пресс-центра штаба АТО, обстрелам подверглись Широкино, Талаковка, Лебединское, Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Марьинка и Гнутово. На донецком направлении обстреливались Авдеевка, Каменка, Зайцево.

    В свою очередь, в непризнанных республиках сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. Шесть сел на юге ДНР полностью обесточены в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Новоазовского района Анатолия Яновского.

    Блокаду Донбасса усилят

    Торговую блокаду Донбасса планируют расширить, сообщил в эфире канала "112 Украина" соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский. По его словам, сейчас к акции присоединяются люди из разных областей Украины.

    Напомним, ветераны АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками.

    В Луцке задержали грабителей банка

    В Луцке правоохранители со стрельбой задержали вооруженных злоумышленников, пытавшихся ограбить банк. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ Нацполиции.

    Для задержания злоумышленников сотрудникам Управления полиции охраны пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Задержанные получили ранения ног и под охраной были доставлены в больницу. Никто из правоохранителей не пострадал.

    В СИЗО Одессы повесился "овидиопольский убийца"

    Смерть овидиопольского убийцы. Комментарий и.о. начальника СИЗО
    Канал "24 канала" в Youtube
    Смерть "овидиопольского убийцы". Комментарий руководства СИЗО

    Подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе повесился в камере в СИЗО Одессы, сообщили в субботу СМИ со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области.

    В областной прокуратуре отметили, что с 4 января 2017 года он содержался в одиночной камере.

    Напомним, правоохранители Одесской области 30 декабря 2016 года задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка. Также сообщалось, что задержанный планировал теракт.

    Масштабное ДТП в Киеве

    В субботу вечером в Киеве на проспекте Победы, около станции метро "Политехнический институт" произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей, есть пострадавшие. Движение по проспекту в сторону центра города было перекрыто.

    По лунному календарю наступил Новый год
    Канал euronews на Youtube
    Встреча Нового года по лунному календарю: Китай, Япония, Малайзия

    Новый год по лунному календарю

    Наступил Новый год по лунному календарю. В Китае этот праздник весны Чуньцзе традиционно отмечают, запуская фейерверки и взрывая петарды. На этот раз в Пекине из-за смога их запретили.

    Фиксированной даты у китайского Нового года нет, она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля.

    Наступление 2017 года (4715 года по китайскому календарю) приходится на 28 января.

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